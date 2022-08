WM 2022 in Katar soll einen Tag früher starten

Der Zeitplan der WM 2022 in Katar wird wohl nochmal geändert. Die Weltmeisterschaft soll bereits einen Tag früher starten. Was der Grund dafür ist.

Die Fußball-WM 2022 in Katar soll Medienberichten zufolge offenbar einen Tag früher als geplant beginnen. Grund dafür ist wohl, dass der Gastgeber Katar so das Eröffnungsspiel austragen kann. Das berichtete das britische Sport-Portal The Athletic.

WM 2022 in Katar soll einen Tag früher beginnen

Demnach wird die Endrunde um einen Tag vorverlegt. Der Weltverband FIFA plant, diese bereits am 20. November abends mit der Partie zwischen Katar und Ecuador zu beginnen. Vorgesehen war als erstes Spiel eigentlich die Partie zwischen Senegal und den Niederlanden am 21. November.

Das Präsidium des FIFA-Rates müsse diese Entscheidung noch absegnen, schrieb The Athletic. Es wird allerdings eine Zustimmung erwartet. Die Weltmeisterschaft würde dann vom 20. November bis zum Finaltag am 18. Dezember abgehalten werden. Auch die Nachrichtenagentur AP berichtete über entsprechende Erwägungen.

Video: dpa

WM 2022: Katar sollte nicht das Eröffnungsspiel bestreiten

Seit der WM 2006 haben die Gastgeber bei dem Turnier das Eröffnungsspiel bestritten. Davor war zumeist der Titelverteidiger zuerst im Einsatz gewesen. Nach der Auslosung der Gruppenphase hatte die FIFA überraschend bekannt gegeben, dass nicht Katar und Ecuador das Eröffnungsspiel bestreiten sollen, sondern die beiden Gruppengegner Niederlande und Senegal. Die Partie zwischen Katar und Ecuador sollte als drittes Spiel am ursprünglichen Eröffnungstag um 19 Uhr Ortszeit stattfinden. Gründe dafür sind nicht bekannt. Womöglich galt die Uhrzeit des Eröffnungsspiels um 13 Uhr als nicht attraktiv genug. Die offizielle Eröffnungsfeier hätte nicht vor dem Eröffnungsspiel, sondern vor dem Spiel des Gastgebers Katar stattfinden sollen.

Eröffnungsspiel bei WM 2022 in Katar wohl einen Tag früher als geplant

Nachdem die Partie jetzt um einen Tag vorverlegt werden soll, könnte die FIFA Katar eine attraktivere Uhrzeit für das Spiel ermöglichen. Doch die endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. Aktuell ist noch unklar, wann es so weit sein wird.