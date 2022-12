Wann ist das WM-Finale 2022? Termin, Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Wann ist das Finale der WM 2022? Hier erfahren Sie nicht nur den Termin, sondern finden auch einen Live-Ticker und Infos zur Übertragung im Free-TV oder Live-Stream.

Der Spielplan der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar erreicht sechs Tage vor Weihnachten ihren finalen Höhepunkt. Im letzten Spiel am 18. Dezember, dem vierten Advent, wird sich einer der Finalisten in den Fußball-Olymp schießen. Und wir wissen: Dem unterlegenen Zweitplatzierten kräht - trotz bemerkenswerter Leistung, es als eine von zwei Mannschaften von insgesamt 32 qualifizierten Teams in Katar ins Finale geschafft zu haben - in der Regel kein Hahn mehr nach.

Alles was Sie zum WM-Finale 2022 wissen müssen - Datum, Uhrzeit, Übertragung im Free-TV, Stream und Live-Ticker - sowie einen Überblick über alle bisherigen Weltmeister (1930-2018) und natürlich die beiden diesjährigen Finalisten, lesen Sie hier.

WM-Finale 2022 Argentinien - Frankreich: Datum, Uhrzeit und Austragungsort

Das WM-Finale 2022 zwischen Argentinien und Frankreich findet am 18. Dezember, dem vierten Advent statt. Anstoß ist um 16 Uhr nach deutscher Uhrzeit. Ausgetragen wird das Finale im Lusail Stadion, das mit 80.000 Zuschauerplätzen das größte Stadion der WM ist und nördlich von Doha liegt. Hier fanden bereits vor dem Finale sechs Vorrundenspiele, ein Achtelfinale, ein Viertelfinale und ein Halbfinale statt. Die Ticketpreise für das WM-Finale werden zwischen 532 und 1417 Euro gehandelt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

WM-Finale Argentinien - Frankreich: Übertragung im Free-TV und Live-Stream

Wie schon die beiden Halbfinalpartien wird auch das Finale der WM 2022 im Free-TV und Live-Stream zu sehen sein. Die ARD geht bereits ab 15 Uhr im TV und Live-Stream auf Sendung und wird mit Sportkommentator Tom Bartels durch das Spiel führen. Alternativ kann auf MagentaTV, einen kostenpflichtigen Pay-TV Sender der Telekom, zurückgegriffen werden. MagentaTV überträgt das Finale wie zuvor alle anderen WM-Spiele.

Spiel: WM-Finale , Argentinien - Frankreich

, - Datum: Sonntag, 18. Dezember 2022

Sonntag, 18. Dezember 2022 Stadion: WM-Stadium Lusail (80.000 Zuschauer)

WM-Stadium Lusail (80.000 Zuschauer) Uhrzeit Anstoß: 16 Uhr (MEZ)

16 Uhr (MEZ) Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV (kostenpflichtig)

MagentaTV (kostenpflichtig) Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

WM-Finale 2022 Argentinien vs. Frankreich: Verfolgen Sie das Endspiel im Live-Ticker

Sie sind am kommenden Sonntag (18. Dezember) etwa verhindert? Sie können sich die Übertragung des WM-Finales in Katar nicht live ansehen? Dann bieten wir Ihnen einen Live-Ticker an, bei dem Sie kein Highlight verpassen. Welche Mannschaft wird sich bei der WM 2022 durchsetzen und ihren Namen in den Fußball-Geschichtsbüchern verewigen?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

WM-Finale 2022 Argentinien gegen Frankreich: Welcher Schiedsrichter pfeift das Endspiel?

36 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter waren zu Turnierbeginn dabei, darunter drei Frauen. Die Französin Stéphanie Frappart schrieb WM-Geschichte, indem sie als erste Schiedsrichterin ein Spiel bei einer Weltmeisterschaft der Männer leitete. Laut ARD können sich noch 12 Schiedsrichter Chancen ausrechnen, das Endspiel zu pfeifen, der Rest soll abgereist sein.

Lesen Sie dazu auch

Der einzige deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert, der zugleich der jüngste der diesjährigen Weltmeisterschaft war, ist nicht mehr dabei, er pfiff zwei Spiele der Gruppenphase (Australien vs. Tunesien, Ghana vs. Uruguay).

WM-Finale 2022: Austragungsorte und Weltmeister von 1930 bis 2018 im Überblick

Wir stellen Ihnen alle Weltmeister von 1930 im Überblick vor. In Klammern steht das Gastgeber-Land, das in der Historie bisher immerhin sechs Mal die eigene Heim-Weltmeisterschaft gewinnen konnte.

1930: ( Uruguay ): Uruguay

): 1934 ( Italien ): Italien

): 1938 ( Frankreich :) Italien

:) 1950 ( Brasilien :) Uruguay

:) 1954 ( Schweiz ): Deutschland

): 1958 (Schweden): Brasilien

1962 ( Chile ): Brasilien

): 1966 ( England ): England

): 1970 ( Mexiko ): Italien

): 1974 ( Deutschland ): Deutschland

): 1978 ( Argentinien ): Argentinien

): 1982 ( Spanien ): Italien

): 1986 ( Mexiko ): Argentinien

): 1990 ( Italien ): Deutschland

): 1994 ( USA ): Brasilien

): 1998 ( Frankreich ): Frankreich

): 2002 ( Japan & Südkorea ): Brasilien

& ): 2006 ( Deutschland ): Italien

): 2010 ( Südafrika ): Spanien

): 2014 ( Brasilien ): Deutschland

): 2018 ( Russland ): Frankreich

WM-Finale 2022 Argentinien - Frankreich: Bisherige Spiele und Bilanz der aufeinandertreffenden Teams

2018 kickte Frankreich die Argentinier im Achtelfinale der WM 2018 aus dem Turnier. Offensivwunder Mbappé erzielte beim damaligen 4:3 Sieg einen Doppelpack. Zwei weitere Spiele, die allerdings schon weit zurückliegen (1978, 1930), gingen beide an die Südamerikaner.

WM-Finale 2022 Argentinien vs. Frankreich: Ausblick und Prognose

Frankreich hat bisher erst ein Spiel bei der WM 2022 in Katar verloren, und zwar gegen Tunesien. Vier Gegentore ließ die Defensive zu. Bei den Argentiniern ist die überraschende Niederlage im ersten Spiel gegen Saudi-Arabien zu erwähnen - auch Frankreich verlor gegen einen Außenseiter (Tunesien). Beide Mannschaften haben sowohl individuelle Klasse als auch Teamgeist bei dieser WM bewiesen. Welches der Teams am Ende dann das kleine bisschen Glück mitbringt und den Weltmeistertitel holen wird, werden nur die 90 Minuten auf einem akklimatisierten Fußballfeld in der Wüste zeigen können.