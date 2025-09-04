Argentinien bereitet sich auf besondere Messi-Emotionen vor

Argentinien macht sich für ein Adios vor heimischer Kulisse von Lionel Messi bereit. «Danke, Messi», schrieb das Sportblatt «Olé»: «Das Monumental-Stadion wird einen besonderen Abend erleben, der für die Nationalmannschaft und ganz Argentinien unvergesslich werden könnte.»

In der deutschen Nacht auf Freitag (1.30 Uhr MESZ) empfängt Fußball-Weltmeister Argentinien Venezuela in dem Stadion mit einem Fassungsvermögen von knapp 85.000 Menschen in der Qualifikation zur WM im kommenden Jahr.

Messi selbst spricht von einer speziellen Partie

Es ist das letzte Heimspiel auf dem Weg zur Endrunde im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko. Das Ticket hat der Titelverteidiger längst schon sicher. Und es wird davon ausgegangen, dass es das letzte Pflichtspiel des mittlerweile 38 Jahre alten Kapitäns in Argentinien sein wird. Bestätigt hat er das nicht.

Er selbst hatte aber gesagt: «Es wird etwas Besonderes, es wird eine sehr spezielle Partie für mich.» Denn es sei die letzte daheim in der Qualifikation. Seine Frau und die gemeinsamen Kinder, seine Eltern und Geschwister und auch die Familie seiner Frau würden kommen, hatte der Profi von Inter Miami erklärt. Die Zeitung «Página12» blickte bereits auf die Anfänge zurück unter dem Titel: «Messi und eine Reise zum ersten Mal.»

Weltmeister-Trainer und die Tränen

Angesprochen auf den möglichen Pflichtspielabschied in Argentinien musste auch Lionel Scaloni (47) mit den Emotionen kämpfen. Er hatte die auf dem Platz von Messi angeführten Argentinier 2022 in Katar zum WM-Titel gecoacht.

Es werde aufregend, sagte Scaloni, der einst sogar noch mit Messi zusammen in der Auswahl gespielt hatte. «Sein Trainer sein zu können, ist eine wahre Freude. Ich hoffe, dass die Fans ins Stadion kommen und es auch genießen.» Messi habe es verdient. Und sollte er danach kein Heim-Pflichtspiel mehr für Argentinien machen, werde es noch ein Freundschaftsspiel zum Abschied geben, kündigte Scaloni sinngemäß an.

Auch wenn er noch keine klare Ansage gemacht hat, wird von einer WM-Teilnahme Messis im kommenden Jahr ausgegangen, obwohl er vor Katar immer von seiner letzten Endrunde gesprochen hatte. Sein Vertrag bei Inter Miami ist noch bis Ende dieses Jahres gültig.