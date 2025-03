Argentinische Nationalmannschaft muss auf Messi verzichten

Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft muss bei den anstehenden WM-Qualifikationsspielen auf ihren Kapitän Lionel Messi verzichten. Der Superstar wurde von Nationaltrainer Lionel Scaloni nicht für die beiden Partien gegen Uruguay und Brasilien in den Kader berufen.

Medienberichten zufolge klagte Messi nach dem 2:1 seines Vereins Inter Miami gegen Atlanta United am Sonntag über Muskelschmerzen. Daraufhin habe er sich entschieden, in den USA zu bleiben und sich auszukurieren, berichtete der Fernsehsender TyC Sports.

Weltmeister Argentinien trifft am Freitag auf Uruguay und am Dienstag kommender Woche auf Brasilien. Mit 25 Punkten steht das Team von Nationalcoach Scaloni in Südamerika an der Spitze der Tabelle der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.