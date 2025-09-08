Italien holt nächsten Sieg unter Gattuso - Schweden patzt

An einem denkwürdigen Fußball-Abend in der WM-Qualifikation hat sich Italien im zweiten Spiel unter Gennaro Gattuso zum zweiten Sieg gemüht. Trotz ungewohnter Defensivschwächen setzten sich die Italiener am Ende eines spektakulären Spiels mit 5:4 (1:1) gegen Israel durch.

Moise Kean (40. Minute/54.), Matteo Politano (59.), Giacomo Raspadori (81.) und Sandro Tonali (90.+1) erzielten die Treffer für die Squadra Azzurra, die in ihrer Qualifikationsgruppe auf den zweiten Platz vorrückte. Durch zwei Eigentore von Manuel Locatelli (16.) und Alessandro Bastoni (87) sowie die Treffer von Dor Peretz (52./89.) mussten die Italiener aber bis zum Schluss um den Sieg zittern.

Schweiz siegt souverän

Einen nicht so schmeichelhaften Ausgang erlebten die Schweden, die überraschend mit 0:2 (0:2) im Kosovo patzten. Der Augsburger Bundesliga-Profi Elvis Rexhbecaj (26.) und Vedat Muriqi (42.) machten die Tore für den Außenseiter gegen schwache Skandinavier, die trotz ihrer Top-Stürmer Viktor Gyökeres und Alexander Isak keinen Treffer erzielen konnten.

Die Gruppe B wird souverän von der Schweiz angeführt, die sich locker mit 3:0 (3:0) gegen Slowenien durchsetzte. Borussia Mönchengladbachs Nico Elvedi (18.), Breel Embolo (33.) und Dan Ndoye (38.) machten die Tore.