Norwegen auch dank Haaland auf Kurs - Iran bucht WM-Ticket

Superstar Erling Haaland hat mit Norwegen einen weiteren Schritt in Richtung Fußball-Weltmeisterschaft gemacht. Die Norweger setzten sich in der WM-Qualifikation mit 4:2 (1:0) gegen Israel durch und holten in der Gruppe I damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

David Møller Wolfe (39.), der Ex-Leipziger Alexander Sørloth (59.), Kristoffer Ajer (65.) und Haaland (83.) erzielten die Treffer für die Skandinavier, welche die Gruppe bislang souverän anführen. Mohammad Abu Fani (55.) und Dor Turgeman (90.+3) trafen für Israel. Die Partie war aufgrund des Nahost-Konfliktes im ungarischen Debrecen ausgetragen worden.

Auch Tschechien ist nach einem 4:0 (1:0) bei Gibraltar auf WM-Kurs. Vaclav Cerny (21.), Leverkusens Patrik Schick (50.), Pavel Sulc (72.) und Jan Kliment (90.+4) machten die Treffer zum zweiten Sieg im zweiten Qualifikationsspiel.

Iran schon qualifiziert

Der Iran hat sein Ticket für die WM im nächsten Jahr in den USA, Mexiko und Kanada bereits sicher. Ein 2:2 (0:1) gegen Usbekistan reichte für die vorzeitige Qualifikation. Inter Mailands Angreifer Mehdi Taremi (52./83.) erzielte beide Treffer für die Iraner.