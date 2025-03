Tuchel-Debüt geglückt: England siegt 2:0 in WM-Qualifikation

Thomas Tuchel hat als Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft ein erfolgreiches Debüt gefeiert. England setzte sich im WM-Qualifikationsspiel gegen Albanien mit 2:0 (1:0) durch. Der 18-jährige Myles Lewis-Skelly (20. Minute) vom FC Arsenal und Bayern-Star Harry Kane (77.) schossen die Three Lions im Londoner Wembley-Stadion zum verdienten Heimsieg.

Vor dem Anpfiff hatten die Fans den deutschen Coach mit einem großen Transparent mit der Aufschrift «Willkommen in der Heimat des Fußballs, Thomas» empfangen. Der 51-Jährige hatte angekündigt, mit seiner Mannschaft begeisternden Fußball spielen zu wollen. Den bekamen die 82.378 in Wembley zunächst allerdings nicht zu sehen.

England kontrollierte die Partie von Beginn an, kam gegen extrem defensiv stehende Albaner aber nur selten zu zwingenden Chancen. Die erste gute Gelegenheit nutzte Lewis-Skelly, neben Newcastles Dan Burn einer von zwei Länderspiel-Debütanten in der Startelf, nach Vorlage von Real Madrids Jude Bellingham. Albanien hatte offensiv nichts anzubieten. Englands Teamkapitän Kane sorgte nach einer Flanke von Declan Rice für die Vorentscheidung.

Lewandowski trifft spät für Polen

Superstar Robert Lewandowski hat die polnische Nationalmannschaft im ersten Qualifikationsspiel in der Gruppe G gegen Litauen zu einem späten Erfolg geschossen. Der Torjäger des FC Barcelona sorgte in Warschau in der 81. Minute für den Siegtreffer.

Icon Vergrößern Die englischen Fans begrüßen Thomas Tuchel bei Englands einen 2:0-Sieg gegen Albanien. Foto: Alastair Grant/AP/dpa Icon Schließen Schließen Die englischen Fans begrüßen Thomas Tuchel bei Englands einen 2:0-Sieg gegen Albanien. Foto: Alastair Grant/AP/dpa