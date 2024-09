Weltmeister von 2014 feiern Wiedersehen in Südtirol

Einige der Fußball-Weltmeister von 2014 haben ein mehrtägiges Wiedersehen in Südtirol gefeiert. Wie eine «fantastische Familienfeier», sei das Treffen in einem Luxusresort gewesen, in dem sich die Auswahl des damaligen Bundestrainers Joachim Löw auf das Turnier in Brasilien vorbereitet hatte, sagte Benedikt Höwedes. Die früheren Nationalspieler brachten zum Teil auch ihre Kinder mit.

Zu den früheren Weltmeistern, die fehlten, zählten wegen des Bayern-Spiels am Samstagabend gegen Bayer Leverkusen (1:1) auch Thomas Müller und Manuel Neuer. «Es wäre schön gewesen», alle WM-Spieler nach Südtirol zu locken, sagte der frühere Direktor des Deutschen Fußball-Bundes, Oliver Bierhoff. «Aber es ist ja auch erfreulich, dass immer noch viele Spieler aus dem damaligen WM-Team aktiv sind.» Löw schickte eine Botschaft an den heutigen Bundestrainer Julian Nagelsmann: «Ihm wünsche ich für künftige Vorbereitungen so eine super Atmosphäre wie hier in Südtirol.»

Einige der Weltmeister von 2014 haben sich in Südtirol wiedergesehen. Foto: Benjamin Pfitscher/Andreus Resort/dpa