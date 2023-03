DFB-Frauen am 11. April in Nürnberg gegen Brasilien

Die deutschen Fußballerinnen spielen in der WM-Vorbereitung gegen einen weiteren hochkarätigen Gegner.

Am 11. April (18.00 Uhr/ ARD) geht es im Nürnberger Max-Morlock-Stadion gegen Brasilien, wie der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) mitteilte.

Vier Tage vorher findet am 7. April in Sittard ein Gastspiel bei den Niederländerinnen statt. "Mit den Niederlanden und Brasilien erwarten uns zwei Hochkaräter. Wir wollen in diesen beiden Spielen die nächsten Schritte in der WM-Vorbereitung gehen", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Man freue sich, erstmals als Frauen-Nationalteam im Nürnberger WM-Stadion von 2006 anzutreten.

Beide Teams werden mit dem Vorbereitungsspiel in Franken auch den Ernstfall für die WM proben. Deutschland spielt beim Endturnier in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) neben Südkorea und Marokko auch gegen Kolumbien, deren Spielweise der brasilianischen ähnelt. Die Brasilianerinnen bekommen es in der Gruppenphase mit Frankreich, Jamaika und Panama zu tun.

(dpa)