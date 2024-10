Gladbach schiebt Frust nach Pokal-Aus: «Inakzeptabel»

Nach der verpassten Chance auf das Achtelfinale im DFB-Pokal ist der Ärger bei Borussia Mönchengladbach groß. Das 1:2 bei Eintracht Frankfurt trotz Überzahl ab der 15. Minute sei «komplett inakzeptabel», sagte Nationalstürmer Tim Kleindienst. Die Mannschaft sei nicht in der Lage gewesen, was mit der Überzahl anzufangen, so der 29-Jährige.

Obwohl die Gladbacher wegen der Roten Karte für Eintracht-Profi Arthur Theate lange Zeit einen Spieler mehr auf dem Platz hatten, fehlte die Durchschlagskraft. «Dann muss der Anspruch von uns sein, wenn wir 75 Minuten in Überzahl spielen, dass wir das Spiel gewinnen. Das muss der Anspruch sein», sagte Gladbachs Sportchef Roland Virkus. Die Mannschaft habe den Ball viel zu wenig zirkulieren lassen.

Aus Sicht von Kleindienst haperte es aber auch am Abschluss. Man habe die Schüsse viel zu selten aufs Frankfurter Tor gebracht. «Das ist halt nervig, weil du hast ja nie das Gefühl, dass du jetzt richtig Torgefahr entwickelst.»