Die Bayern- und Landesligisten machen den Anfang

Bei den Amateuren ist die fußballlose Zeit schon vorüber, am Freitagabend legen die Bayernliga Süd und die Landesliga Südwest wieder los. Eine Woche später starten dann auch die bayerischen Regional- und schwäbischen Bezirksligisten.

In der Bayernliga Süd gibt es ein klassisches Eröffnungsspiel – und dabei hofft der TSV Kottern auf ein volles Haus. Die Oberallgäuer haben die Partie gegen 1860 München II am Freitag (18.30 Uhr) in die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Fußballjubiläum eingebettet. Sodass hinterher das Partyzelt voll ist, unabhängig vom Spielausgang.

Der FC Gundelfingen ist nach einjähriger Pause zurück

Im 17er-Feld sind etliche neue Gesichter, der niederbayerische FC Sturm Hauzenberg und die oberbayerischen Vertreter TuS Geretsried sowie SF Schwaig sind echte Neulinge. Während der FC Gundelfingen nach einjähriger Pause zurückgekehrt ist. Als Aufstiegskandidaten werden der FC Pipinsried, SV Erlbach und SV Schalding-Heining gehandelt, auch dem verstärkten TSV Landsberg wird wieder eine gute Rolle zugetraut. Schwer einzuschätzen ist der ehemalige Drittligist Türkgücü München, der nach turbulenten Jahren wieder zur Ruhe kommen will.

Landesliga startet beim TSV Hollenbach

Eine Klasse tiefer darf die SG Niedersonthofen/Martinszell erstmals Landesliga-Luft schnuppern, während die beiden Mitaufsteiger FC Stätzling und TSV Hollenbach in dieser Spielklasse schon mal reinschnuppern konnten. Außerdem stoßen noch die beiden Bayernliga-Absteiger TSV Rain und 1. FC Sonthofen zum 18er-Feld. Zum Favoritenkreis zählen die Sonthofer ebenso wie der amtierende Vizemeister TSV Schwabmünchen und der SV Manching. Der Startschuss fällt am Freitagabend (18.45 Uhr) mit der Partie zwischen Hollenbach und Manching.