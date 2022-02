Fußballstar Frank Ribéry nach Autounfall verletzt

Der ehemalige Bayern-Profi Frank Ribéry hat in Italien einen Verkehrsunfall gehabt. Er verletzte sich offenbar aber nur leicht.

Schock für Fußballfans: Der französische Fußballstar Frank Ribéry wurde in Italien in einen Autounfall verwickelt. Laut Mitteilung seines Clubs US Salernitana habe er sich aber nur eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Offenbar war er nicht am Steuer gesessen. Er müsse sich laut Verein die nächsten Tage ausruhen.

Frank Ribéry: Ehemaliger FC-Bayern-Star hat sich noch nicht zum Unfall geäußert

Der Unfall habe sich in der Nacht zum Montag in Paestum in der Nähe der süditalienischen Stadt Salerno ereignet. Ribéry selbst hat sich noch nicht zu seinem Unfall und zu seinem Gesundheitszustand geäußert. Der ehemalige Bayernstar spielt seit dieser Saison für den italienischen Erstligisten US Salernitana.

