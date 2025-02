Sebastian Hoeneß: Ein heiß umworbener Heilsbringer

Sebastian Hoeneß hat den VfB Stuttgart zurück in die Erfolgsspur gelotst. Als bereits vierter Trainer in einer Spielzeit war der 42-Jährige vor knapp zwei Jahren zum damals kriselndem Team in die württembergische Landeshauptstadt gekommen. Hoeneß bewahrte die Mannschaft vor dem Zweitliga-Abstieg und führte sie bereits in der Saison darauf mit ausgeklügeltem Offensivfußball zur Vizemeisterschaft. Das ermöglichte ein Champions-League-Duell gegen Real Madrid vergangenen September, bei dem die Stuttgarter den amtierenden Titelträger im Bernabéu an den Rand einer Niederlage brachten.

Hoeneß ist gerade eine heiße Traineraktie

In dem europäischen Wettbewerb war für den VfB zwar nach der Gruppenphase Schluss - aber auch wenn sich gerade eine kleine Krise andeutet: Hoeneß‘ Erfolg weckt trotzdem anhaltend die Begehrlichkeiten anderer Klubs. Vor seinem Engagement in Stuttgart wurde der gebürtige Münchner unter anderem noch beim FC Augsburg als Trainer gehandelt, gegen den seine Mannschaft am Dienstagabend im Viertelfinale des DFB-Pokals antritt. Im Sommer galt der 42-Jährige dann schon als heißer Kandidat für die Tuchel-Nachfolge beim Branchenprimus FC Bayern. Zurzeit beschäftigen sich offenbar Bayer Leverkusen und RB Leipzig intensiv mit ihm.

Hoeneß, der eine Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2027 laufenden Vertrag beim VfB besitzt, lässt sich von den Spekulationen nicht aus der Ruhe bringen. Darauf angesprochen sagte er jüngst, er mache sich darüber „wirklich keinerlei Gedanken“. Genauso unbeeindruckt zeigte er sich auch von drei Niederlagen am Stück vor dem Pokalspiel gegen Augsburg. Der 42-Jährige kritisierte, wie schnell sich der Wind im Fußballgeschäft drehen kann: „Wir sind vor acht Tagen Weltmeister gewesen, jetzt sind wir acht Tage später Bademeister.“

Sein berühmter Nachname ist für ihn nicht belastend

Der verheiratete Vater einer Tochter beendete seine Spielerkarriere, die er größtenteils bei der zweiten Mannschaft Hertha Berlins verbrachte, mit 28 Jahren. Danach wechselte der Offensivspieler schnell ins Trainergeschäft. Lange war er im Nachwuchsbereich tätig, bevor er den FC Bayern II zur Drittliga-Meisterschaft coachte. So empfahl er sich für seinen ersten Bundesliga-Trainerjob in Hoffenheim.

Was den 42-Jährigen begleitet, wie seine Kappe, die er für gewöhnlich trägt, sind Fragen wegen seiner berühmten Verwandten. Sein Vater Dieter Hoeneß und allen voran sein Onkel Uli Hoeneß haben ebenfalls große Karrieren im deutschen Fußball hingelegt. Das habe er nie als belastend empfunden, sagte er 2022 noch in Diensten der TSG Hoffenheim. Trotzdem ließ er mal verlauten: „Natürlich würde ich mir hin und wieder wünschen, als Sebastian wahrgenommen zu werden, nicht als Hoeneß.“