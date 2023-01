Fans und Kicker haben wieder Lust auf die Halle

In Günzburg geht es nach zwei Jahren Pause um die schwäbischen Futsaltitel. Während es bei den Frauen einen eindeutigen Favoriten gibt, scheint das Rennen bei den Männern offener zu sein.

Zwei Winter lang waren die Hallen für die Amateurfußballer geschlossen, alle Turniere wegen der Pandemie abgesagt. Und fast schien es, als würden die Fans nicht viel vermissen. Doch der Eindruck täuscht, gerade im Kreis Donau sind nach dem Wiederaufleben der offiziellen Meisterschaften die Hallen gut besucht. Höhepunkt war die Günzburger Landkreismeisterschaft mit 800 Fans. Und eben dort, in der Günzburger Rebayhalle, werden am Samstag (ab 12.30 Uhr) die schwäbischen Futsalmeister der Männer und Frauen ermittelt.

Mit dem Neustart der Hallenrunde ist Matthias Lingg, Bezirksspielleiter des Bayerischen Fußball-Verbandes und zugleich Turnierchef, durchaus zufrieden. „Es gab ja im Vorfeld viele Unwägbarkeiten. Im Allgäu standen beispielsweise nicht genügend Hallen zur Verfügung, sodass wir nur eine Endrunde ausspielen konnten – und die Teilnehmer dafür ausgelost wurden.“ Für Lingg, erst seit vergangenem April im Amt, ist es die erste Turniersaison und er hat bei seinen Turnierbesuchen festgestellt, „dass die Fußballer wieder Lust und Laune am Hallenfußball haben“.

Wobei die Einschätzung für die Kicker von der Bezirksliga abwärts zutrifft, die höherklassigen Klubs in Schwaben haben die Halle weitgehend gemieden. Was auch damit zu tun hat, dass deren Terminplan eng getaktet und der Winter die einzige Zeit ist, in der mal ein paar Wochen Raum für andere Aktivitäten bleibt.

Beim Männerturnier um den Lotto-Bayern-Cup in Günzburg sind trotzdem zwei Bayernligisten am Start. Zumindest nominell. Für den Titelverteidiger FC Gundelfingen ist es der einzige Hallentermin des Winters, Türkspor Augsburg tritt mit seinem Kreisklassen-Team an und hat sich in der Qualifikation durchgesetzt.

Mehr als ein Geheimtipp ist der Süd-Bezirksligist TSV Bobingen, der bei der letzten Austragung 2020 noch Vizemeister war und nun eine herausragende Hallensaison spielt. Bei den Frauen führt der Weg zur Hallenkrone nur über Rekordmeister TSV Schwaben Augsburg.

Männer-Meisterschaft (ab 12.30 Uhr, Endspiel um 19 Uhr)

Gruppe A: TSV Bobingen, FC Lauingen, SC Bubesheim, TSV Friedberg

Gruppe B: FC Gundelfingen, Türkspor Augsburg, SG Betzigau/Wildpoldsried, SV Mauerstetten

Frauen-Meisterschaft

Halbfinale (ab 16.15 Uhr): TSV Burgau – SV Mering, Schwaben Augsburg – TSV Ottobeuren; Finale um 18.15 Uhr