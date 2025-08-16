FV Engers - Eintracht Frankfurt live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 2025/26

Der DFB-Pokal geht in der Saison 2025/26 in eine neue Runde. Der Wettbewerb wird bereits seit 1935 alljährlich ausgetragen und gilt nach der deutschen Meisterschaft als zweitwichtigster Titel im nationalen Vereinsfußball. Der FC Bayern München hält mit zwanzig Pokalsiegen den Rekord für die meisten Titelgewinne im DFB-Pokal, Rekordtorschütze ist Gerd Müller mit insgesamt 78 Toren. Zuletzt konnte sich in der vergangenen Saison 2024/25 der VfB Stuttgart die Trophäe sichern. Die Schwaben setzten sich im Endspiel gegen den damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld klar mit 4:2 durch und gewannen damit den DFB-Pokal, zum vierten Mal in der Vereinshistorie. In diesem Turnier ist es Gang und gäbe, dass Vereine aus unterschiedlichen Ligen gegeneinander spielen, vor allem in den ersten Runden.

Mit dem FV Engers und Eintracht Frankfurt treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals 2025/26 ein Fünftligist und ein Bundesliga-Klub aufeinander. Wann genau findet die Partie statt? Wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos gibt es hier in diesem Artikel.

FV Engers – Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal 2025/26: Termin und Anstoß

Dem Spielplan des DFB-Pokals 2025/26 entsprechend findet die Begegnung zwischen dem FV Engers und Eintracht Frankfurt in der ersten Wettbewerbsrunde am 17. August 2025 statt. Damit fällt der Termin auf einen Sonntag. Der Anstoß erfolgt planmäßig um Punkt 13 Uhr. Gespielt wird im Sportpark Oberwerth in Koblenz.

FV Engers gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 2025/26

Für die Übertragung des DFB-Pokals 2025/26 sind erneut der Pay-TV-Sender Sky sowie die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zuständig. Wenn Sie alle 63 Spiele – von der ersten Runde bis zum Finale im Berliner Olympiastadion – live und in voller Länge oder in der Konferenz verfolgen möchten, müssen Sie sich jedoch zwangsläufig ein kostenpflichtiges Sky-Abo zulegen. Ein solches kostet für Neukunden bei Abschluss eines Jahresabos aktuell 25 Euro im Monat (Stand: Juli 2025). Die ARD und das ZDF zeigen insgesamt 15 ausgewählte Partien des Wettbewerbs. Dazu gehören unter anderem die beiden Halbfinal-Spiele und das Finale im Olympiastadion. Zuvor zeigen beide Sender in jeder Runde mindestens zwei Spiele.

Das Duell in der ersten Runde zwischen dem FV Engers und der Frankfurter Eintracht gehört allerdings nicht dazu. Stattdessen gibt es das Spiel ausschließlich bei Sky zu sehen. Hier noch einmal alle Infos dazu auf einen Blick:

Spiel: FV Engers vs. Eintracht Frankfurt (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: Sonntag, 17. August 2025

Uhrzeit: 13 Uhr

Ort: Sportpark Oberwerth, Koblenz

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

FV Engers gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal 2025/26: Bilanz der beiden Teams

Der FV Engers und Eintracht Frankfurt haben bislang noch nie gegeneinander gespielt. Damit wäre die Frage nach der Bilanz ziemlich schnell abgehakt. Am 17. August treffen die beiden Mannschaften zum ersten Mal überhaupt aufeinander, wobei der SGE als Bundesligist automatisch die Favoritenrolle zuteilwird. Allerdings muss das nicht unbedingt etwas über den Ausgang der Partie verraten: In der Vergangenheit konnte schon der eine oder andere Underdog im DFB-Pokal für eine Überraschung sorgen.