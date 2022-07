FV Illertissen - 1. FC Heidenheim im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Das Pokalspiel zwischen dem FV Illertissen und dem 1. FC Heidenheim wird heute live im TV und Stream übertragen. Alle Infos zum Spiel und einen Liveticker mit allen Highlights haben wir hier für Sie.

Mit den Spielen der 1. Runde beginnt Ende Juli der 80. DFB-Pokal in der Saison 22/23. Bei dem klassenübergreifenden Turnier haben mitunter kleinere deutsche Vereine die Möglichkeit, gegen die Top-Clubs der Bundesliga anzutreten und sich so mit den besten Vereinen Deutschlands zu messen. Einen deutlichen Klassenunterschied gibt es auch zwischen dem FV Illertissen und dem 1. FC Heidenheim: Während Illertissen in der Regionalliga spielt, hat Heidenheim gerade die vergangene Saison auf dem sechsten Platz der 2. Bundesliga beendet.

Wenn Sie mehr über das Pokalspiel zwischen dem FV Illertissen und dem 1. FC Heidenheim erfahren möchten, dann sind Sie hier genau richtig: Wir haben neben dem Termin der Begegnung auch alle Infos zur Übertragung sowie einen Liveticker mit allen Highlights des Spiels für Sie.

FV Illertissen - 1. FC Heidenheim im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Begegnung zwischen dem FV Illertissen und dem 1. FC Heidenheim findet heute, am Samstag, den 30. Juli 2022 statt. Anstoß des Pokalspiels ist um 15.30 Uhr im Vöhlinstadion in Illertissen.

Illertissen gegen Heidenheim im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Die meisten Spiele des DFB-Pokals wird es nur im Pay-TV bei Sky zu sehen geben. Dazu gehört auch die Partie zwischen Illertissen und Heidenheim. Die wichtigsten Infos zur Übertragung finden Sie hier auf einen Blick:

Spiel: FV Illertissen - 1. FC Heidenheim , 1. Runde im DFB-Pokal 2022/23

- , 1. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Samstag, 30. Juli 2022

Samstag, 30. Juli 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Vöhlinstadion , Illertissen

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky Go , wow (ehemals Sky Ticket )

Liveticker zu FV Illertissen vs. FC Heidenheim: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis beim DFB-Pokal 2022/23

Unser Datencenter gibt Ihnen einen Überblick über die Ergebnisse und die Termine der nächsten Spiele des DFB-Pokals 2022/23. Auch die Begegnung zwischen dem FV Illertissen und dem FC Heidenheim können Sie hier über unseren Liveticker verfolgen. Kurz vor dem Spiel werden dann auch die Infos zur Aufstellung veröffentlicht. So verpassen Sie keine News und Resultate zu den DFB-Pokal-Begegnungen ihrer Lieblingsmannschaft.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal: Übertragung live auf Sky , ARD oder ZDF? Welche Spiele laufen im Free-TV?

Nur ausgewählte Begegnungen des DFB-Pokals werden im Free-TV übertragen, während der Pay-TV-Sender Sky alle Spiele des Turniers in voller Länge zeigt. Die ARD und das ZDF haben sich für die aktuelle Saison 22/23 die Rechte zur Übertragung von insgesamt 15 Spielen gesichert. In der 1. Runde werden vier Partien bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt - das Spiel zwischen Illertissen und Heidenheim gehört jedoch nicht dazu. Später im Turnier gibt es dann auch immer mehr Spiele im Free-TV zu sehen und die beiden Halbfinal-Partien sowie das Finale werden vom ZDF oder der ARD übertragen.

Ausgewählte Partien des DFB-Pokals gibt es im Free-TV entweder im Live-Stream der ARD oder im Live-Stream des ZDF zu sehen.

DFB-Pokal 22/23: FV Illertissen und der FC Heidenheim - Bilanz und Infos

Die beiden Mannschaften sind sich wegen des Klassenunterschieds noch nicht auf dem Rasen begegnet. Als etablierter Vertreter der 2. Bundesliga geht Heidenheim als Favorit in die Partie am 30. Juli. Eine fundierte Prognose für das anstehende Pokalspiel ist nur schwer zu geben - wie die Vergangenheit zeigt haben aber auch die kleineren Vereine immer eine Chance.

FV Illertissen

Liga: Regionalliga Bayern

Trainer: Marco Küntzel

Stadion: Vöhlinstadion

FC Heidenheim

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Frank Schmidt

Stadion: Voith-Arena

Bei uns finden Sie auch Spielplan und Live-Ticker zum DFB-Pokal 2022/23 und die Infos zur Übertragung beim DFB-Pokal 2022/23 im TV und Stream.

