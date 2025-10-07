FV Illertissen - 1. FC Magdeburg live im TV und Stream: Wo läuft das Pokalspiel?

Der DFB-Pokal 2025/26 befindet sich in seiner 83. Auflage und führt erneut Mannschaften aus allen Ligen des deutschen Fußballs zusammen. Seit 1935 wird der Wettbewerb jährlich ausgetragen und gilt nach der Meisterschaft als der bedeutendste nationale Vereinstitel. Der besondere Reiz liegt in seinem Modus: Profiklubs treffen auf Amateurteams, Favoriten auf Außenseiter und immer wieder kommt es zu überraschenden Ergebnissen. In der vergangenen Saison sicherte sich der VfB Stuttgart den Titel durch einen 4:2-Finalsieg gegen Arminia Bielefeld. Für die Schwaben war es der vierte Pokalerfolg, während der damalige Drittligist aus Ostwestfalen mit seinem Finaleinzug für Aufsehen sorgte. Rekordsieger bleibt der FC Bayern München mit 20 Erfolgen.

Seit August läuft die neue Pokalrunde, inzwischen steht die zweite Runde auf dem Spielplan. Von den 64 gestarteten Teams sind noch 32 im Wettbewerb vertreten, die um den Einzug ins Achtelfinale spielen. Ein Duell dieser Runde findet im Vöhlinstadion statt, wo der FV Illertissen den 1. FC Magdeburg empfängt. Für den Regionalligisten ist die Partie gegen den Zweitligisten ein sportlicher Höhepunkt und zugleich eine Gelegenheit, sich auf nationaler Bühne zu präsentieren.

Wann findet das Spiel zwischen Illertissen und Magdeburg statt? Wo gibt es die Pokal-Begegnungen im Free-TV und Stream zu sehen? Und wie ist die Bilanz der beiden Teams? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zur Partie gibt es hier.

FV Illertissen - 1. FC Magdeburg im DFB-Pokal 2025/26: Termin und Anstoßzeit

Im Rahmen des Spielplans des DFB-Pokals 25/26 wird die zweite Runde Ende Oktober mit insgesamt 16 Begegnungen ausgetragen. Eine davon ist das Duell zwischen FV Illertissen und dem 1. FC Magdeburg, das am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, um 18 Uhr im Vöhlinstadion in Illertissen angepfiffen wird. Die siegreichen Teams dieser Runde qualifizieren sich für das Achtelfinale, das im Dezember stattfindet

FV Illertissen - 1. FC Magdeburg live im TV und Stream: Übertagung der 2. Runde des DFB-Pokals 25/26

Die Übertragung des DFB-Pokals 2025/26 liegt auch in der aktuellen Saison wieder beim Pay-TV-Sender Sky sowie den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Während im Free-TV insgesamt 15 ausgewählte Begegnungen – darunter beide Halbfinals und das Finale – live gezeigt werden, laufen alle weiteren Partien exklusiv bei Sky.

Das betrifft auch das Zweitrundenspiel zwischen dem FV Illertissen und dem 1. FC Magdeburg am Mittwoch, dem 29.10.25. Die Partie wird nicht im Free-TV übertragen, sondern ausschließlich bei Sky gezeigt. Der Live-Stream ist über Sky Go oder den Streamingdienst WOW abrufbar. Für den Zugang ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, das jederzeit ab rund 22 Euro pro Monat erhältlich ist (Stand: Oktober 2025). Eine Zusammenfassung des Spiels wird im Anschluss in den Sportsendungen von ARD und ZDF gezeigt.

Hier sind alle Infos zur Begegnung zwischen Illertissen und Magdeburg auf einen Blick:

Spiel: FV Illertissen - 1. FC Magdeburg (DFB-Pokal 2025/26, 2. Runde)

Datum: 29.10.2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Vöhlinstadion, Illertissen

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky, WOW

FV Illertissen gegen 1. FC Magdeburg im DFB-Pokal 2025/26: Bilanz der beiden Teams

Der FV Illertissen ist ein Verein aus der Regionalliga Bayern und zählt seit Jahren zu den etablierten Teams der vierthöchsten Spielklasse. Der 1. FC Magdeburg spielt in der 2. Bundesliga und gehört zu den traditionsreichsten Vereinen Ostdeutschlands.

Das Pokalduell zwischen dem FV Illertissen und dem 1. FC Magdeburg ist eine Premiere: Erstmals treffen die beiden Vereine in einem Pflichtspiel aufeinander. Bislang standen sich der Regionalligist aus Bayern und der Zweitligist aus Sachsen-Anhalt weder im DFB-Pokal noch in einem Ligawettbewerb gegenüber.