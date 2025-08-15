FV Illertissen - 1. FC Nürnberg live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 25/26

Die DFB-Pokal-Saison 2025/26 ist die 83. Austragung des Wettbewerbs. Gespielt wird im K.-o.-Modus mit 64 Teams aus Bundesliga, 2. Liga, der dritten Liga und dem Amateurbereich. Der Sieger qualifiziert sich für die Europa League. In der letzten Saison setzte sich der VfB Stuttgart im Finale gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld durch und gewann mit 4:2 im Olympiastadion in Berlin. In der ersten Runde der Saison 2025/26, die im August ausgetragen wird, stehen mehrere Duelle zwischen unterklassigen und höherklassigen Teams an. Bayern spielt gegen Wehen Wiesbaden und Stuttgart gegen Braunschweig. Ein solches Duell erwartet auch den FV Illertissen, der in der ersten Runde auf den Zweitligisten 1. FC Nürnberg trifft.

Wann läuft das Spiel zwischen dem FS Illertissen gegen den 1. FC Nürnberg? Wer überträgt das Spiel im Free-TV? Und wie ist die Bilanz der beiden Teams? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs finden Sie hier.

FV Illertissen - 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal 25/26: Termin und Anstoß

In der ersten Runde empfängt der FV Illertissen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Ein Blick auf den Spielplan des DFB-Pokals 2025/2026 zeigt, dass die Partie für Samstag, den 16. August 2025, angesetzt ist. Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Vöhlinstadion in Illertissen. Wegen der erwarteten hohen Zuschauerzahl plant der FV Illertissen den Bau einer temporären Zusatztribüne. Insgesamt werden bis zu 5.000 Zuschauer im Stadion erwartet.

FVI gegen FCN live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Die Übertragung der DFB-Pokalspiele ist seit einigen Jahren klar geregelt. Die Übertragungsrechte am DFB-Pokal gelten seit der Saison 2022/23 und laufen noch bis einschließlich 2025/26. Sky besitzt die exklusiven Rechte für alle Live-Übertragungen und zeigt sämtliche Pokalspiele im Pay-TV und über den Streamingdienst Sky WOW.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF dürfen insgesamt bis zu 15 ausgewählte Spiele pro Saison im Free-TV zeigen. Zu diesen ausgewählten Spielen zählt das Spiel FVI gegen FCN jedoch nicht. Welche Partien konkret im Free-TV zu sehen sind, wird jeweils im Verlauf des Wettbewerbs entschieden. Zusätzlich bieten DAZN und Sport1 Zusammenfassungen der Spiele an, jedoch keine Live-Übertragung.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels zwischen Illertissen und Nürnberg finden Sie hier:

Spiel: FV Illertissen - 1. FC Nürnberg (DFB-Pokal 1. Runde)

Datum: 16. August 2025

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Ort: Vöhlinstadion in Illertissen

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Illertissen gegen Nürnberg im DFB-Pokal 25/26: Bilanz der beiden Teams

Der FV Illertissen wurde 1921 gegründet und spielt in der Regionalliga Bayern. In der Saison 2024/25 belegte die Mannschaft den 9. Tabellenplatz. Im bayerischen Verbandspokal setzte sich Illertissen durch und sicherte sich damit die Teilnahme am DFB-Pokal 2025/26. Die Bilanz der letzten zehn Spiele zeigt vier Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen. Zu den Erfolgen zählen ein 3:1 gegen den TSV Schwabmünchen und ein 3:1 gegen den FV Ravensburg. Das Landespokal-Bayern-Finale gegen Unterhaching gewannen sie 1:0.

Der 1. FC Nürnberg ist einer der traditionsreichsten Vereine im deutschen Fußball. Trainer ist Miroslav Klose, dessen Vertrag bis mindestens Sommer 2026 läuft. In der letzten Saison spielte der Klub in der 2. Bundesliga und beendete sie auf dem 10. Platz. Im DFB-Pokal schied Nürnberg in der 1. Runde aus. Der Verein verpasste den Anschluss an die Aufstiegsränge, geriet aber auch nicht in Abstiegsgefahr. Der Klub erreicht in den letzten zehn Spielen vier Siege, ein Unentschieden und fünf Niederlagen.

Ein Pflichtspiel zwischen dem FV Illertissen und dem 1. FC Nürnberg hat bislang nicht stattgefunden. Die Partie am 16. August 2025 im DFB-Pokal ist das erste direkte Aufeinandertreffen beider Vereine.