Illertissen gegen Düsseldorf live im TV und Stream: DFB-Pokal-Übertragung am 1. Spieltag

Die neue DFB-Pokal-Saison 23/24 steht an. In der ersten Runde treffen der FV Illertissen und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Wir informieren Sie rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung im TV oder Stream.

Bevor die Sommerpause der Bundesliga endet können sich Fans auf eine neue Saison im DFB-Pokal 23/24 freuen. Los geht es mit der ersten Runde am 11. August 2023. In der vergangenen Saison gewann RB Leipzig zum zweiten Mal in Folge den Titel, nun wird allerdings alles wieder auf null gesetzt.

Das Besondere an diesem Wettbewerb ist, dass nicht nur die Topmannschaften aus den ersten beiden Ligen mitwirken, sondern auch Teams aus den Regionalligen - wie etwa der FV Illertissen. In der ersten Runde des DFB-Pokals 23/24 trifft die bayerische Mannschaft auf den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Möchten Sie gerne mehr zur Partie zwischen Illertissen und Düsseldorf erfahren? Wann ist der Termin? Wann beginnt das Spiel? Wie läuft die Übertragung ab? Wir haben die Details.

Illertissen vs. Düsseldorf im DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit

Das Spiel im DFB-Pokal 23/24 zwischen den FV Illertissen und Fortuna Düsseldorf findet heute am 13. August 2023 statt. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr in Illertissen, was Heimvorteil für die bayerische Mannschaft bedeutet.

Im Spielplan des DFB-Pokals 23/24 stehen an diesem Tag auch noch andere Partien im Kalender, wie beispielsweise die SpVgg Unterhaching gegen den FC Augsburg.

FV Illertissen - Fortuna Düsseldorf live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal 23/24

Die Rechte für die Übertragung des DFB-Pokals 23/24 liegen zu einem großen Teil in den Händen von Sky - wie es in den letzten Jahren auch schon der Fall war. Wenige Spiele werden von ARD oder ZDF übertragen, das besagte Spiel zwischen Illertissen und Düsseldorf gehört nicht dazu und wird lediglich auf Sky zu sehen sein. Allerdings ist dafür ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Hier haben wir eine Übersicht zur Partie für Sie:

Spiel: FV Illertissen vs. Fortuna Düsseldorf , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

vs. , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: Sonntag, 13. August 2023

Sonntag, 13. August 2023 Uhrzeit : 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Vöhlin-Stadion

Vöhlin-Stadion Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 23/24: Aufstellung, Tore, Ergebnisse - Illertissen gegen Düsseldorf im Live-Ticker

Sie haben am 13. August keine Zeit, um das Spiel zwischen dem FV Illertissen und Fortuna Düsseldorf zu verfolgen, möchten aber dennoch gerne informiert sein? Ein Sky-Abo kommt allerdings nicht in Frage? Die Lösung haben wir. Mit dem Live-Ticker sind Sie immer auf dem neuesten Stand - und das bei allen DFB-Pokal-Spielen. Dort finden Sie alle Aufstellungen der Teams, Tore, Ein- und Auswechslungen sowie gelbe und rote Karten.

DFB-Pokal 23/24 - Illertissen vs. Düsseldorf: Bilanz

Über die Bilanz der beiden Teams aus den gemeinsamen Aufeinandertreffen können wir Ihnen nicht sonderlich viel liefern, denn die Partie im DFB-Pokal 23/24 wird das erste Duell überhaupt sein, dass der FV Illertissen und Fortuna Düsseldorf gegeneinander bestreiten werden. Im DFB-Pokal kommt es natürlich immer wieder zu Überraschungen, dennoch geht Düssledorf gegen den Regionalligisten Illertissen als klarer Favorit ins Match.