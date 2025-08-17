Pokalschreck: Der FV Illertissen schlägt wieder zu und besiegt den 1. FC Nürnberg

Der FV Illertissen hat sich in den vergangenen Jahren bereits einen Namen als Pokalschreck gemacht. Die Fußballer haben zwischen 2022 und 2025 drei Mal den bayerischen Totopokal gewonnen und dabei immer wieder höherklassige Gegner besiegt. Jetzt ist dem Regionalligisten auch auf nationaler Bühne die Sensation gelungen, mit 9:8 nach Elfmeterschießen wurde in der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs Zweitligist 1. FC Nürnberg rausgeschmissen.

Schon in den ersten 90 Minuten bot die Partie alles, was man sich als Fan vom Duell David gegen Goliath wünscht. Dramatik, Emotionen, packende Zweikämpfe und gleich sechs Tore. Im ausverkauften Vöhlinstadion kam zwischenzeitlich auch noch eine fast zehnminütige Spielunterbrechung wegen Gewitters und Starkregens dazu. Der Außenseiter lag zur Pause nach Toren von Denis Milic (2.) und Yannick Glessing (43.) mit 2:0 vorn, dann drehte Nürnberg die Partie durch Berkay Yilmaz (66.), Artem Stepanov (79.) und den Ex-Illertisser Semir Telalovic (87.). Es schien alles doch noch standesgemäß zu Ende zu gehen.

Beim 1. FC Nürnberg werden die Zeiten stürmisch

Doch Routinier Tobias Rühle glich in der Nachspielzeit erneut aus. Zum Matchwinner wurde später sein Mitspieler Michel Witte. Denn der Torhüter der Schwaben parierte im Elfmeterschießen gleich zweimal – erst gegen Nürnbergs Luka Lochoshvili, dann gegen Noah Maboulou. Den entscheiden Versuch verwandelte für Illertissen Clayton Irigoyen. Auch das ist eine Geschichte für sich, denn der 20-Jährige wurde im FCN-Nachwuchs ausgebildet und kam erst im Sommer von der zweiten Mannschaft des Clubs zum FVI.

Illertissens Coach Holger Bachthaler ließ sich mit seinen Jungs auf der Ehrenrunde feiern und meinte später: „Wir hatten nach dem 2:3-Rückstand keine großen Hoffnungen mehr. Dass wir noch einmal zurückgekommen sind, spricht für die Mentalität der Mannschaft.“ Genau die vermisste sein Gegenüber Miroslav Klose. Der FCN-Trainer sagte: „Die Zeiten werden stürmisch. Aber egal, was passiert, ich bin von den Jungs überzeugt.“