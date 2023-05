Navi und G2 Esports verpassen Playoffs in Blast CS:GO Major

Es hagelt Überraschungen beim Blast "Counter-Strike: Global Offensive"-Major: Die Mitfavoriten G2 Esports und Natus Vincere sind schon ausgeschieden, mit Gamerlegion ist aber noch eine deutsche Organisation im Rennen.

Der erste große Name fiel am Montag, als G2 knapp in der vierten Runde gegen Fnatic ausschied. "Es war ein Spiel unter hohem Druck. Ich weiß nicht, was wir falsch gemacht haben", sagte G2-Starspieler Nikola "NiKo" Kovac, der vor dem Wechsel zu "Counter-Strike 2" ohne Major-Titel dasteht, im Interview nach dem Spiel.

Auch Natus Vincere ist nicht mehr dabei. In einer Wiederauflage des Finales vom Antwerpen-Major fehlte dem Team gegen FaZe Clan auf der dritten Karte nur eine Runde, ließ den Gegner aber noch zurückkommen und verlor in der Verlängerung. Für Superstar Oleksandr "s1mple" Kostyljev war es "HLTV.org"-Statistiken zufolge das schlechteste Major seiner Karriere.

Siege gegen machbare Gegner wie 9INE, Fnatic und Apeks beförderten die Berliner Organisation Gamerlegion in die Playoffs. Auch das wenig bekannte britische Team Into The Breach spielte sich unter die besten Acht.

(dpa)