Das Millionengeschäft mit den gefälschten Trikots: Ein Testkauf zeigt die Tücken

Der Online-Shop bemüht sich nach Kräften, seriös zu wirken: Nachhaltig produziert sei die hier angebotene Ware, die Zahlung bombensicher, die Logistik „effizient und sicher“. Und überhaupt: „Kostenloser Versand ab 2 Hemden“. Mit Hemden sind natürlich Trikots gemeint, die hier angeboten werden. Die komplette Bundesliga ist hier vertreten, ebenso wie alle anderen europäischen Top-Ligen. Und auf wundersame Weise liegen die Preise deutlich unter jenen, die die Klubs in ihren Shops aufrufen. Statt wie sonst um die 100 Euro gibt es hier einen Einheitspreis: 17,90 US-Dollar, umgerechnet also etwa 15 Euro, kostet ein Trikot. Und ab zwei Hemden ist der Versand ja eben kostenlos. Unschwer ist zu erkennen, dass es sich hierbei um einen Anbieter gefälschter Ware handelt. Shops wie diese sprießen wie Pilze aus dem Boden. Das Geschäft mit den gefälschten Trikots boomt ebenso wie das mit den Originaltrikots. Es ist ein Millionengeschäft – und jeder Euro, den die Fälscher machen, ist einer, der nicht bei den Vereinen ankommt.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) sagt auf Anfrage, dass sie keine Zahlen zu den Schadenssummen erhebt, das Aufploppen der vielen Fälscher-Shops aber intensiv beobachtet. „Die DFL wird regelmäßig auf Rechtsverletzungen in meist aus dem Ausland betriebenen Online-Shops aufmerksam.“ Dann geht entweder die DFL selbst oder die Vereine gegen die Shops vor. Der Kampf gegen die Fälscher ist aber einer gegen Windmühlen: „In vielen Fällen sind diese Online-Shops allerdings nur wenige Tage online und somit schwer zu identifizieren. Die Kontaktaufnahme ist also sehr aufwändig.“ Aktuell arbeite man daran, eine standardisierte Vorgehensweise zu entwickeln. Die Wahrheit heißt aber auch: Meist öffnen für einen Shop, der dicht gemacht wird, zwei neue.

In England verbannt ein Fußballverein Fans mit gefälschten Trikots

Das Ziel der Fälscher sind natürlich in erster Linie die großen Fische: Die Klubs der Premier League, die Bayern, der BVB, die Nationalmannschaft. Aber auch kleinere Vereine geraten zusehends in das Visier der Fälscher – und sie treffen die ausfallenden Einnahmen oft härter. Der englische Zweitligist Sheffield Wednesday machte vor einem Jahr Schlagzeilen, als er ankündigte, Besucher aus dem Stadion zu werfen, falls sie gefälschte Trikots tragen. Auch der FC Augsburg bestätigt auf Anfrage, dass die Anzahl der gefälschten FCA-Shirts in den vergangenen beiden Jahren gestiegen sei, was mit dem Hype ums Römertrikot zusammenhängen dürfte.

Icon vergrößern Zur Erinnerung: So sieht das Heimtrikot des FC Augsburg im Original aus. Foto: FC Augsburg Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zur Erinnerung: So sieht das Heimtrikot des FC Augsburg im Original aus. Foto: FC Augsburg

Bei einem Testkauf orderte unsere Redaktion sowohl das weiße Heimtrikot als auch das schwarze Römertrikot – schließlich ist die Lieferung ab zwei Hemden bekanntlich portofrei. Bis sich etwas im Briefkasten tut, dauert es etwas. Zugegebenermaßen hatte das der Shopbetreiber angekündigt und von einer Lieferzeit von 15 bis 25 Tagen geschrieben. Nach guten zwei Wochen ist tatsächlich Post da. Absender ist eine in Deutschland ansässige Firma, die noch auf dem Lieferumschlag betont, nur Verschicker und nicht Verkäufer der Ware zu sein.

Icon vergrößern Ein Trikot, zwei Wappen: In der Rückenansicht des gefälschten FCA-Trikots schimmert das Logo von Lazio Rom durch. Foto: Florian Eisele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Trikot, zwei Wappen: In der Rückenansicht des gefälschten FCA-Trikots schimmert das Logo von Lazio Rom durch. Foto: Florian Eisele

Ein Testkauf mit FCA-Trikots zeigt, wie riskant das Geschäft ist

Im Inneren des Pakets findet sich das weiße Heimtrikot des FC Augsburg. Bei einem flüchtigen Blick könnte man das Shirt durchaus für das echte Shirt des FCA halten. Aber wer genauer hinsieht, stellt schnell fest, dass es sich um eine Fälschung handelt. Das geht los bei der Prägung des Trikots: Wo das Originalshirt im Hüftbereich einen Druck in Form der Zirbelnuss hat, ist beim 15-Euro-Trikot nichts. Der Sponsorenschriftzug ist so minderwertig beflockt, dass er sich mit der Hand abziehen lässt.

Icon vergrößern Im Nackenbereich des gefälschten FCA-Trikots findet sich zwar das Augsburger Wappen, aber der Slogan von Lazio Rom. Foto: Florian Eisele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Nackenbereich des gefälschten FCA-Trikots findet sich zwar das Augsburger Wappen, aber der Slogan von Lazio Rom. Foto: Florian Eisele

Und im Nackenbereich warten die großen Fehler: Dort ist ein Logo von Lazio Rom zu sehen, zusammen mit dem Slogan „noi l’amiamo e per lei combattiamo“ (Wir lieben euch und kämpfen für euch). Das ist im Original-Shirt von Lazio eingestickt. Der Verein teilt sich mit dem FC Augsburg den Ausrüster – offensichtlich ist in der Herstellung des günstigen Online-Shops da etwas durcheinander gegangen. Und das begehrte schwarze Römertrikot, von dem innerhalb von zwei Tagen alle knapp 30.000 Exemplare ausverkauft waren? Das wurde ebenfalls beworben, bezahlt – und kam bis zum Redaktionsschluss nicht an, knapp zwei Monate nach der Bestellung.

Es ist eine Erfahrung, die auch der FC Augsburg gemacht hat. Wie jeder Bundesligist führt der Verein Testkäufe durch und warnt alle Fans vor dem Kauf von Fälschungen. „Diese Ware weist nicht nur erhebliche Qualitätsmängel auf, sondern wird in den meisten Fällen nach Bezahlung gar nicht erst ausgeliefert. Strafbar ist der Kauf von gefälschter Ware in aller Regel nicht, solange es sich dabei um einen Privatkauf ohne finanzielles und gewerbliches Interesse handelt. Allerdings kann der Zoll die georderte Ware bei der Einfuhr beschlagnahmen. In diesem Fall ist das Geld komplett weg.