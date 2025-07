Die geheimen Codes der Formel 1

Die Formel 1 steckt voller Geheimnisse. Kaum eine andere Branche stellt mehr Spitzel an, um die Tricks der Konkurrenz auszuspionieren. Da werden in der Boxengasse Flügel und Fronten fotografiert, um die Teile so schnell wie möglich nachzubauen. Es ist ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Spitzenteams und den Verfolgern. Warum funktioniert der Red Bull von Max Verstappen, der den rasenden Holländer in den vergangenen vier Jahren zu vier Titeln getragen hat, plötzlich nicht mehr? McLaren hat über den vergangenen Winter offensichtlich den besten Job gemacht und den schnellsten Wagen konstruiert.

Der Konkurrenz und den Fans gab der britische Rennstall zuletzt in Spielberg Rätsel auf. „Deutschland-Situation“ – plötzlich fiel dieser mysteriös klingende Begriff bei einem Funkspruch von McLaren während des Rennens in Österreich. Der Renningenieur von Lando Norris, Will Joseph, benutzte diese rätselhafte Formulierung während des Grand Prix in Spielberg nach einem Boxenstopp von Oscar Piastri. In Deutschland findet seit 2020 kein Formel-1-Rennen mehr statt.

Wovor also wollte Renningenieur Joseph seinen Piloten Norris warnen? Vor dem deutschen Audi-Team, das ab der kommenden Saison in der Königsklasse Gas geben will? Wohl kaum. Vor dem deutschen Piloten Nico Hülkenberg im Fahrerfeld? Der „Hulk“, so sein Spitzname, taugt nicht als schwarz-rot-goldene Gefahr. In seinen bisher 241 Grand-Prix-Einsätzen ist er noch niemals Erster, Zweiter oder Dritter geworden.

McLaren agiert wie im Bond-Film

Zunächst agierten die Briten wie im Bond-Film und gaben sich einsilbig. „Es ist ein Geheimnis“, meinte Norris, als er gefragt wurde, wofür dieser Code denn stehe. Der Engländer, der das Rennen vor dem Teamkollegen Piastri gewann, wollte nicht mit der Auflösung rausrücken.

Bevor CIA oder Mossad sich einschalteten, lieferten die Briten eine letztlich banale Aufklärung. Teamchef Andrea Stella erläuterte das Gänselatein von McLaren. Die verschlüsselte Strategieansage gehe auf eine Situation in einem Rennen vor ein paar Jahren zurück, wie er dem TV-Sender Sky erzählte. Damals, dem Vernehmen nach in Deutschland, wollte man den richtigen Zeitpunkt erwischen, um beim Boxenstopp das passende Timing zu haben, ehe die Reifen zu stark abbauen.

„Die ‚Deutschland-Situation‘ beschreibt genau das“, sagte Stella weiter. Schade: Was zunächst so geheimnisvoll klang, war am Ende so gar nicht kryptisch.