Gehirnerschütterung: Tour-Aus für Georg Zimmermann

Georg Zimmermann muss weiterhin auf die Erfüllung seines großen Traums warten. Vor zwei Wochen kürte sich der Radprofi zum Deutschen Meister im Straßenrennen. Es war eines von drei Zielen, das er sich für seine Karriere vorgenommen hat. Weiterhin auf seiner Wunschliste stehen die Teilnahme an den Olympischen Spielen und ein Etappensieg bei der Tour de France. Darauf allerdings muss der Augsburger mindestens noch ein Jahr warten.

Wie sein Team Intermarché – Wanty am Montag bekanntgab, muss Zimmermann die diesjährige Tour de France vorzeitig verlassen. Der 27-Jährige war am Tag zuvor beim neunten Teilstück der Rundfahrt von Chinn nach Chateauroux rund 117 Kilometer vor dem Ziel schwer gestürzt. Offenbar ist er durch eine Trinkflasche auf der Straße zu Fall gekommen. „Eben noch trank ich aus meiner Flasche, im nächsten Moment knallte ich auf den Boden. Meine Teamkollegen erzählten mir später, ich sei gegen eine Flasche gefahren, die irgendwie auf der Straße gelandet war – unvermeidlich, sagten sie. Es ging alles so schnell“, berichtete Zimmermann, für den die Fahrt ins Ziel angesichts der Blessuren nach eigenen Worten eine echte Herausforderung war. Von seinem Team wurde er in den Sozialen Medien als „Held“ bezeichnet. Zimmermann zog sich großformatige Schürfwunden zu, musste zweimal genäht werden – hatte sich aber immerhin keine Knochenbrüche zugezogen.

Das Team bezeichnet Georg Zimmermann als „Held“

Daher sagte er noch am Sonntag, dass er zur schweren Etappe am Montag antreten wolle. Wenige Stunden vor dem Start der Etappe am französischen Nationalfeiertag aber gab sein Team bekannt, dass Zimmermann aussteigen müsse. Er sei vom Teamarzt überwacht worden und man habe die Entscheidung getroffen, das Rennen nicht fortzusetzen, teilte sein Intermarché-Team mit. So hätte es Anzeichen auf eine Gehirnerschütterung gegeben. Somit findet die fünfte Tour de France für Zimmermann ein vorzeitiges Ende.