Radprofi Georg Zimmermann hat ein Ziel vor Augen: die WM in Ruanda

Es war die entscheidende Phase auf der zweiten Etappe der Deutschland-Tour. 15 Kilometer vor dem Ziel in Arnsberg wollte sich auch der Augsburger Radprofi Georg Zimmermann in Position bringen. Der amtierende deutsche Meister fühlte sich gut, auch nach einem glimpflich verlaufenen Sturz, ein Kollege war ihm ins Hinterrad gefahren, kurz nach dem Start. Er nahm die 90-Grad-Linkskurve mit Risiko. „Und dann ist mir mein Hinterrad weggerutscht“, erzählt Zimmermann ein paar Tage später.

Georg Zimmermann behindert Florian Lipowitz

Er rutschte genau in diesem Moment vor die Fernsehkameras, als auch der neue leuchtende Stern des deutschen Radsports, Florian Lipowitz, in der gleichen Kurve in einen grauen Stromkasten krachte. „Ich bin zuerst gestürzt und er ist beim Ausweichen in den Stromkasten reingefahren“, gibt Zimmermann zu. Doch während der Dritte der Tour de France schnell weiter fahren konnte, blieb Zimmermann zuerst einmal sitzen.

Drohte wie bei der Tour de France das Aus? Da war er in der neunten Etappe schwer gestürzt, als er über eine Wasserflasche gefahren war. Die Etappe konnte er noch beenden, doch am nächsten Tag musste er aufgeben. Seine ganze linke Seite war von schweren Schürf- und Fleischwunden gezeichnet. Dazu kam noch eine Prellung des Handgelenks.

Auch diesmal fiel er auf die linke Seite. Doch Zimmermann rappelte sich auf und fuhr dann als Letzter in Arensberg über die Ziellinie. Dass sich dann die Berichterstattung fast nur um die Verletzung von Lipowitz drehte, war für Zimmermann kein Problem. „Was ich schade fand, ist, dass der Sturz von unserem Fahrer Tobias Müller nicht einmal im Medical Report vorgekommen ist.“

Zimmermann ist von der Radsport-Begeisterung in Ost-Deutschland begeistert

Lipowitz fuhr weiter und Zimmermann auch. „Ich habe schon überlegt aufzugeben nach meinen beiden Stürzen, da musste ich meinen Kopf und meine Moral erst einmal wieder hochbringen.“ Als die Intermarché-Teamärztin dann am nächsten Tag grünes Licht gab, war für Zimmermann klar, dass er die Tour zu Ende fährt. Vielleicht auch, weil er im Trikot des deutschen Meisters eine besondere Verpflichtung verspürte. „Ich bin losgefahren und es ging besser als gedacht.“

Sportlich waren die letzten beiden Etappen bedeutungslos für ihn. Er wurde am Ende Gesamt-63. mit 17:15 Minuten Rückstand auf Sieger Sören Waerenskjold (Norwegen). Doch für Zimmermann war das Drumherum beeindruckend. „Ich habe noch nie so viele Zuschauer in Deutschland an der Strecke gesehen wie auf der letzten Etappe von Halle nach Magdeburg. Das kenne ich nur von der Tour de France. Das war atemberaubend.“ Er glaubt, dass nicht nur der Lipowitz-Hype dafür verantwortlich ist: „Der Florian hat sicher ein paar Leute an die Strecke gebracht, aber ich denke, dass in Ostdeutschland der Radsport einfach noch mehr verwurzelt ist. Bei der Teampräsentation in Halle waren Tausende Zuschauer. Das fand ich toll.“

Georg Zimmermann will zur Rad-WM nach Ruanda

Zimmermann genoss den Zuschauerzuspruch auf den letzten beiden Etappen, daran änderten auch seine Schmerzen nichts. Aber er nutzte die Rennen auch schon als eine Art Vorbereitung auf die WM Ende September in Ruanda. Deshalb war eine Aufgabe auch keine Option. Noch ist das deutsche Aufgebot nicht offiziell, doch Zimmermann sieht gute Chancen, dass er dabei ist. „Ich hatte gute Gespräche mit dem Bundestrainer und es wäre super, wenn auch mein Teamkollege Jonas Rutsch mitgenommen würde“, hofft Zimmermann auf Intermarché-Unterstützung. Doch jetzt bereitet er sich erst einmal in Italien auf die kommenden Rennen vor.

Übrigens, Florian Lipowitz wird auf die WM wohl verzichten.