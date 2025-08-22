Sorgen um Georg Zimmermann bei der Deutschland-Tour

Schrecksekunde für den Augsburger Radprofi Georg Zimmermann bei der Deutschlandtour. Auf der zweiten Etappe von Herford nach Arnsberg (190 Kilometer) stürzte der Deutsche Meister 16 Kilometer vor dem Ziel in einer Rechtskurve schwer. Es war schon sein zweiter Sturz an diesem Tag. Der Erste verlief aber glimpflich.

Auch der Tour-de-France-Dritte Florian Lipowitz verunfallte. Er verpasste die 90-Grad-Kurve und fuhr direkt vor Zimmermann in einen Stromverteilungskasten. Während Lipowitz relativ schnell weiter fahren konnte und acht Minuten nach Sieger Jhonatan Narváez über die Ziellinie rollte, blieb Intermarche-Fahrer Zimmermann noch länger am Boden sitzen. Doch auch er konnte mit elf Minuten Rückstand als Letzter das Rennen beenden. Er rollte allerdings sichtlich gezeichnet mit einer zerrissenen Hose und Abschürfungen ins Ziel. Ob er bei der dritten Etappe am Samstag an den Start gehen wird, wird erst kurzfristig entschieden. Auch hinter Lipowitz steht noch ein kleines Fragezeichen.

Georg Zimmermann musste schon die Tour de France aufgeben

Für Zimmermann waren es nicht die ersten Stürze in dieser Saison. Bei der Tour de France kam er auf der neunten Etappe zu Fall und musste die Tour danach aufgeben. Er war durch eine Trinkflasche auf der Straße gestürzt. „Eben noch trank ich aus meiner Flasche, im nächsten Moment knallte ich auf den Boden. Meine Teamkollegen erzählten mir später, ich sei gegen eine Flasche gefahren, die irgendwie auf der Straße gelandet war – unvermeidlich, sagten sie. Es ging alles so schnell“, berichtete Zimmermann danach unserer Redaktion.

Der lädierte Georg Zimmermann bei der Tour de France. Foto: WITTERS

Während des laufenden Rennens war Zimmermann vom Medical Car versorgt worden. Mit einer riesigen Wundbandage am Oberschenkel und am linken Ellenbogen hatte er sich dann auf Rang 152 in Châteauroux ins Ziel geschleppt. Am nächsten Tag musste er aber aufgeben.