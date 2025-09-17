Die Heldengeschichte der Gesa Krause

Das Publikum hat ein Herz für die Strauchelnden und Fallenden, die Stolpernden und Hängengebliebenen. Für all jene, deren Weg nicht ohne Umweg an die Spitze führt. Die vielleicht auch niemals an der Spitze ankommen. Die Welt des Sports ist voll von derlei Helden. Dem sich von Schanzen stürzenden fehlsichtigen Skispringer Eddie the Eagle wurde ein Kinofilm gewidmet. Als Eric the Eel bei den Olympischen Spielen 2000 dem Ertrinken näher als dem Vollenden der 100 Meter Freistil war, feuerten die Zuschauerinnen und Zuschauer ihn frenetisch an und freuten sich euphorisiert, als er doch noch das Ende des Beckens erreichte. Möglicherweise, weil man sie sonst wegen unterlassener Hilfeleistung hätte belangen können.

Eine Heldengeschichte ist kein gerader Weg. Sie ist mehr Alpenpass als Autobahn. Ein kurvenreiches Auf und Nieder. Im Hürdenlauf ist dieses Prinzip von Haus aus angelegt. Das Überqueren der Hindernisse ist integraler Bestandteil des Wettbewerbs. Der Japaner Shunsuke Izumiya ist einer der weltbesten Sprinter über die mit zehn Hürden versehene 110 Meter lange Strecke. Und trotzdem waffelte es ihn sauber in das fünfte Hindernis rein. Das wünscht man sich als Lokalmatador im Halbfinale einer WM anders.

Ein Glück, dass er sich nicht entleibte

Es ist dem zivilisatorischem Fortschritt zu verdanken, dass Izumiya nicht zur ritualisierten Form der Selbstentleibung schritt, wie sie in Teilen der japanischen Gesellschaft einige Zeit üblich war, um die Ehre der Familie herzustellen. Stattdessen rappelte er sich auf, überquerte die restlichen Hürden und lief als Letzter des Halbfinals unter dem Jubel der einheimischen Fans ins Ziel. Dass die Letzten die Ersten sein würden, wusste schon Matthäus. Der Evangelist. Und eher bezogen auf Dies- und Jenseits statt auf Rennen auf der Tartanbahn.

Am Tag nach Izumiyas Missgeschick erging es der deutschen Hindernisläuferin Gesa Krause ähnlich. Sie stürzte, als sie im 3000-Meter-Rennen das letzte Mal den Wassergraben überquerte. Nach einem formvollendeten Bauchplatscher rappelte sich die 33-Jährige schnell wieder auf, überholte noch zwei Konkurrentinnen und kam letztlich als Siebte – und somit als beste Europäerin – ins Ziel. Sie habe nun immerhin „wieder eine Geschichte zu erzählen“, sagte sie hernach. Eine Geschichte, in der sie weder Erste noch Letzte wurde und trotzdem als Siegerin hervorging. So wie ein Adler namens Eddie und Eric der Aal. Nur viel erfolgreicher.