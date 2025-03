Boxerin Khelif über Trump-Dekret: Schüchtert mich nicht ein

Die algerische Box-Olympiasiegerin Imane Khelif sieht in dem umstrittenen Dekret von US-Präsident Donald Trump, das Transmenschen vom Frauensport ausschließen soll, keine Gefahr für ein Startverbot bei Olympia 2028 in Los Angeles. «Ich gebe Ihnen eine klare Antwort: Der US-Präsident hat eine Entscheidung zur Transgender-Politik in Amerika getroffen. Ich bin nicht transgender. Das betrifft mich nicht und schüchtert mich nicht ein», sagte die 25-Jährige im Interview des britischen TV-Senders ITV.

Ein von Trump Anfang Februar unterzeichnetes Dekret soll Transmenschen von der Teilnahme am Frauensport ausschließen. Transmenschen oder Transgender sind Personen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde.

«Ich wurde als Mädchen geboren, bin als Mädchen aufgewachsen und habe mein ganzes Leben als Mädchen gelebt», betonte Khelif, um die bei den Sommerspielen 2024 in Paris genau wie um Olympiasiegerin Lin Yu-ting aus Taiwan eine heftig geführte Geschlechter-Debatte entbrannt war. Sie wolle nun ihre zweite Goldmedaille holen, «in Amerika, in Los Angeles», bekräftigte Khelif.

Trump wettert über Situation im Frauenboxen

Das wäre für Trump ein großes Ärgernis. Der Republikaner hatte die Geschlechter-Debatte im Frauenboxen sogar für seinen Wahlkampf genutzt. Er verspreche, «Männer aus dem Frauensport herauszuhalten», hatte er bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania gesagt. Bei Olympia in Paris seien Männer, die zu Frauen gemacht worden seien, im Boxen angetreten, wetterte Trump. Für eine Bezeichnung von Khelif und Lin als Männer gibt es keine faktische Begründung.

Beide Athletinnen waren von der vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) suspendierten Box-Organisation Iba von der WM 2023 nach umstrittenen Geschlechtertests ausgeschlossen worden. Der Verband hatte verglichen mit anderen weiblichen Teilnehmern Wettbewerbsvorteile beider Boxerinnen gesehen. Das IOC hatte dies als «willkürlich» bezeichnet und das Startrecht von Khelif und Lin im olympischen Frauenboxen als regelkonform verteidigt.

Icon Vergrößern Will trotz der Geschlechter-Debatte um ihre Person bei Olympia in Los Angeles antreten: Imane Khelif Foto: Mauro Pimentel/AFP/dpa Icon Schließen Schließen Will trotz der Geschlechter-Debatte um ihre Person bei Olympia in Los Angeles antreten: Imane Khelif Foto: Mauro Pimentel/AFP/dpa