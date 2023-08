Geschlechter im Sport

Leistungssport ist männlich, weiblich – und mehr

Plus Die Grenze zwischen Mann und Frau verläuft nicht immer eindeutig. Doch im Sport rüttelt das am Prinzip der Chancengleichheit. Die Schwimmer versuchen sich an einer Lösung.

Von Andreas Kornes

Der Sport ringt mit einer Thematik, die viele Fragen aufwirft und kaum Antworten bietet. Es geht um Testosteronwerte und Pubertät. Darum, ob und wann jemand Mann oder Frau ist. Und ob das immer so klar zu definieren ist. Der Schwimm-Weltverband World Aquatics versucht sich nun an Wettbewerben in einer offenen Kategorie für Aktive "aller Geschlechter und Geschlechtsidentitäten", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Premiere ist beim Weltcup in Berlin (6.-8. Oktober). Völlig unklar ist, ob und wie viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den Start gehen.

Im vergangenen Jahr hatte World Aquatics Transgender-Schwimmerinnen (also Frauen, die als Mann zur Welt kamen und sich später einer Geschlechtsumwandlung unterzogen) von Frauenrennen bei Großveranstaltungen wie Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften ausgeschlossen. Ausnahmen sind nur gestattet, wenn die Geschlechtsanpassung bereits vor dem zwölften Lebensjahr vollzogen wurde. Gleichzeitig kündigte der Verband aber die Schaffung einer neuen Kategorie an, was nun passiert ist. Ganz ähnlich agierte bisher der Leichtathletik-Weltverband World Athletics. Er verbietet die Teilnahme von Transgender-Athletinnen, wenn sie die Pubertät als Mann durchgemacht haben. Hintergrund ist, dass dann trotz Hormonbehandlung die körperlichen Vorteile gegenüber den anderen Frauen zu groß seien.

