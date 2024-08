Gewichtheben bei Olympia 2024: Übertragung, Zeitplan und Termine

Die Olympischen Spiele 2024 beginnen im Spätsommer. Eine der Disziplinen in Paris ist das Gewichtheben. 120 Athletinnen und Athleten werden sich zwischen dem 7. und dem 11. August 2024 in der South Paris Arena 6 messen - das sind deutliche weniger Wettkämpfer als noch 2020 in Tokio, denn damals gab es 196 Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Insgesamt wird es je fünf Wettkämpfe für Herren und Damen geben, eingeteilt in verschiedene Gewichtsklassen. Pro Gewichtsklasse müssen sich die Athleten und Athletinnen sowohl im Reißen als auch im Stoßen beweisen.

All das können natürlich auch die Zuschauer auf der heimischen Couch verfolgen. Sie wollen wissen, wann die Wettkämpfe im Gewichtheben beginnen und wie Sie sie ansehen können? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Zeitplan und Kalender sowie Übertragung live im TV und Stream.

Gewichtheben: Zeitplan und Termine der Wettkämpfe bei Olympia 2024

Ein Blick in den Zeitplan der Olympischen Sommerspiele 2024 verrät: Die ersten Wettkämpfe im Gewichtheben bei Olympia 2024 finden am 7. August 2024 statt. Anschließend gibt es jeden Tag weitere Wettkämpfe, bis zum 11. August 2024, wenn die Olympischen Sommerspiele 2024 offiziell enden. Es treten sowohl Herren als auch Damen an, jeweils in unterschiedlichen Gewichtskategorien. Hier sind alle Wettkämpfe im Überblick:

Mittwoch, 7. August 2024

15 Uhr: Herren 61 kg

19.30 Uhr: Damen 49 kg

Donnerstag, 8. August 2024

15 Uhr: Damen 59 kg

19.30 Uhr: Herren 73kg

Freitag, 9. August 2024

15 Uhr: Herren 89kg

19.30 Uhr: Damen 71kg

Samstag, 10. August 2024

11.30 Uhr: Herren 102 kg

16 Uhr: Damen 81kg

20.30 Uhr: Herren +102kg

Sonntag, 11. August 2024

11.30 Uhr: Damen +81kg

Übertragung von Gewichtheben bei Olympia 2024 live im TV

Grundsätzlich ist bereits geklärt, wie die Übertragung von Olympia 2024 im Free-TV und Stream abläuft: Warner Bros. Discovery hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Das bedeutet, dass es die Wettkämpfe wieder live und kostenlos bei Eurosport 1 zu sehen gibt. Aber nicht nur Eurosport 1 strahlt die Olympischen Spielen aus, auch die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen ausgewählte Wettkämpfe; ARD und ZDF haben Sublizenzen erworben und können damit ebenfalls bestimmte Teile der Olympischen Spiele senden. Die Entscheidungen gibt es im Live-Stream zu sehen.

Hier eine Übersicht:

Gewichtheben Bantamgewicht: bis 61 Kg (M), Entscheidung: 7. August 2024 ab 15.05 im Live-Stream der ARD-Sportschau

Gewichtheben Bantamgewicht: bis 49 Kg (F), Entscheidung: 7. August 2024 ab 19.35 im Live-Stream der ARD-Sportschau

Gewichtheben Mittelgewicht: bis 64 Kg (F), Entscheidung: 9. August 2024 ab 19.35 Uhr im ZDF -Live-Stream

Gewichtheben Mittelgewicht: bis 81 Kg (M), Entscheidung: 9. August 2024 ab 15.05 Uhr im Live-Stream der ARD-Sportschau

Gewichtheben Zweikampf: bis 89 kg (M), Entscheidung: 9. August im ZDF -Livestream

Gewichtheben Zweikampf: bis 71 kg (F), Entscheidung: 9. August 2024 im ZDF -Live-Stream

Gewichtheben Zweikampf:: bis +81 kg (F), Entscheidung: 11. August 2024 im ZDF-Live-Stream

Gewichtheben bei Olympia 2024: Übertragung im Stream

Auch wer keinen Fernseher zur Verfügung hat, muss auf die Übertragung der Olympischen Spiele 2024 nicht verzichten, denn die Wettkämpfe werden auch im Stream gezeigt. So werden zum einen auf der Plattform discovery+ alle Wettkämpfe übertragen - hierfür muss man allerdings eine kostenpflichtige Mitgliedschaft abschließen. Diese gibt es aktuell ab 3,99 Euro im Monat (mehr Informationen gibt es auch auf der Webseite des Streaming-Anbieters).

Da darüber hinaus auch ARD und ZDF einzelne Sportwettkämpfe zeigen, kann man auch auf deren Mediatheken zurückgreifen, um die Übertragung zu streamen. Noch nicht geklärt ist bisher, ob man weitere Wettkämpfe über den Stream von Sportschau und Sportstudio abrufen kann. Sobald es Informationen dazu gibt, inwiefern das Gewichtheben auch hier im Stream übertragen wird, werden diese an dieser Stelle ergänzt.