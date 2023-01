Wir bringen Sie in den Europa-Park und zum FCA-Spiel nach Freiburg

Der SC Freiburg trägt seine Heimspiele im Europa-Park Stadion aus. Gewinnen Sie zwei Übernachtungen und besuchen Sie das Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg.

Seit Herbst 2021 ist Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park in Rust, Namensgeber für die neue Heimat des SC Freiburg. Am Samstag, 28. Januar, treffen dort die Bundesligisten SC Freiburg und FC Augsburg aufeinander - und Sie haben die Chance, dabei zu sein.



In Zusammenarbeit mit dem Europa-Park verlosen wir exklusiv für unsere Leserinnen und Leser zwei Sitzplatzkarten für das Bundesligaspiel am Samstag, 28. Januar (15.30 Uhr), zwei Übernachtungen für zwei Personen in einem der 4-Sterne-Hotels des Europa-Parks (inklusive Frühstück) sowie zwei Eintrittskarten für die Wasserwelt Rulantica.

Die Wasserwelt Rulantica ist ein Angebot des Europa-Park in Rust. Sie umfasst zwölf thematisierte Bereiche mit 37 Attraktionen, davon 27 Wasserrutschen. Erholung bieten darüber hinaus der Innen- und Außenpool mit den beiden Swim-Up Bars sowie der exklusive Ruhe- und Saunabereich „Hyggedal“.

Die Wasserwelt Rulantica bietet einen 32.600 m² großen Innenbereich. Foto: Europa-Park





Und so können Sie gewinnen: Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit Ihrem Vor- und Nachnamen und Ihrer Adresse an vorteil@augsburger-allgemeine.de mit dem Betreff "Europa-Park". Einsendeschluss ist der 22. Januar, 23 Uhr.

Die Gewinner werden von uns im Anschluss per Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

SC Freiburg spielt seit Oktober 2021 im Europa-Park Stadion

Nach Jahrzehnten im Dreisamstadion trägt der SC Freiburg seit 2021 seine Heimspiele im neuen Europa-Park Stadion unweit der Freiburger Messe aus. Die neue, moderne Arena kostete 76,5 Millionen Euro und bietet Platz für insgesamt 34.700 Zuschauer. Namensgeber ist der langjährige Partner des Bundesligisten, der Europa-Park in Rust, der 40 Kilometer nördlich von Freiburg liegt. Deutschlands größter Freizeitpark hat dem neuen SC-Stadion langfristig seinen Namen gegeben und ist somit weltweit der einzige Freizeitpark mit einem Stadion-Namensrecht in der höchsten Fußballklasse. (AZ)

