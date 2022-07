Geht beim Fußball bald das Flutlicht aus?

Die Energiekrise sorgt nach der Corona-Pandemie erneut für eine existenzbedrohende Lage im Sport. Bei einigen Amateurklubs könnten die Flutlichter bald ausgehen.

Nachdem der Spielbetrieb im deutschen Amateursport nach Aufkommen der Corona-Pandemie lange aussetzen musste, bahnt sich nun die nächste Krise an. Diese hat mit den rasant ansteigenden Energiepreisen zu tun, die nicht nur für einige Bürgerinnen und Bürger eine existenzbedrohende Dynamik annehmen, sondern auch für viele Klubs. Es stellt sich die Frage, ob bei Amateurvereinen schon bald die Flutlichter ausgehen.

Gibt es bald kein Flutlicht beim Sport mehr?

Die Energiekrise wird für die Klubs im Amateursport ohne jeden Zweifel eine große Herausforderung darstellen. Das machte nun auch Hermann Winkler, DFB-Vize und Nordost-Verbandschef klar. "Es wäre schlimm, wenn die Vereine gezwungen werden, teures Flutlicht anzumachen, um die Spieltage zu schaffen. Die Energiepreise explodieren so doll, dass wir im Prinzip die Vereine damit in die Insolvenz treiben", warnte er in der Bild.

Schon in den nächsten Wochen könnten bei den Fußballklubs und Vereinen anderer Sportarten die ersten Einschnitte zu spüren sein. "Bei uns gab es schon die ersten Schreiben von Kommunen, dass die Wärme runtergedreht wird, dass nicht mehr warm geduscht werden kann. Das sind Einschnitte, vor denen wir Angst haben", verriet Winkler. Auch rund um die Flutlichter gab es in Deutschland bereits erste Entwicklungen, welche den Amateurvereinen Sorgen bereiten. Die Stadt Dresden wollte den Klubs den Gebrauch von Flutlichtern sogar verbieten. Diese Pläne wurden allerdings von Dirk Hilbert, dem Bürgermeister der Stadt durchkreuzt. Das Vorhaben zeigt allerdings, wie ernst die Sache für den Amateursport ist.

Wie viel kosten Flutlichter die Amateurklubs?

In Berlin sind die Energiepreise bei den Amateurvereinen ebenfalls das vorherrschende Thema. Der Berliner Senat hat daher einen Arbeitskreis einberufen, der sich mit der Thematik beschäftigen soll. Dabei dreht sich vieles um die Frage, wie viel die Nutzung von Flutlichtern für Training und Spiele die Klubs kostet.

Zunächst einmal kommt es auf die Qualität und vor allem die Beleuchtungsklasse der Flutlichtanlage an. Die meisten Amateurklubs verwenden Systeme der Beleuchtungsklasse I. Pro Stunde kostet die Beleuchtung dann in etwa 13 Euro. Im Schnitt sind die Flutlichter bei Fußballklubs im Amateurbereich rund 500 Stunden im Jahr an, zum Training und zu dem ein oder anderen Heimspiel. So kommen jährlich dann 6.500 Euro zusammen.

Könnten auch bei Profi-Klubs die Flutlichter ausgehen?

Im Amateursport ist die Lage ohne Zweifel brisanter, doch auch für die Profi-Klubs sind die steigenden Energiepreise eine Gefahr. Die Beleuchtung der Fußballstadien verschlingt viel mehr Strom, als es auf den Plätzen der Amateurklubs der Fall ist. Pro Spiel kann man in einem Bundesliga-Stadion von einem Stromverbrauch von 15.000 bis 25.000 Kilowattstunden ausgehen. Laut der Bild verbraucht der Signal Iduna Park in Dortmund im Jahr 2020 alleine 11,3 Millionen Kilowattstunden an Strom, Nahwärme und Gas. In Hamburg werden alleine für die Rasenbeleuchtung, die zur Pflege dient, im Jahr Kosten von 250.000 Euro fällig.

"Es ist ein Riesenthema im Fußball, da wird niemand darum herumkommen. Es ist wichtig, dass der Anstoß von außen kommt. Wir werden das in naher Zukunft im Verein diskutieren", erklärte Ilja Kaenzig, Boss des Bundesligisten VfL Bochum. Die Thematik ist längst in der ganzen Bundesliga angekommen, nicht nur bei den kleineren Klubs. Daher wird am 15. August eine Sondersitzung der DFL-Klubs einberufen, welche sich rund um die Energiekrise drehen soll.

Einige Bundesliga-Klubs haben beim Energieverbrauch aber schon vorgesorgt. Der SC Freiburg setzt beispielsweise auf Photovoltaik-Anlagen, mit denen der Klub den kompletten Stromverbrauch abdecken kann. Auch andere Klubs setzen auf Photovoltaik, aber noch nicht in diesem Ausmaß. Eine andere Option nutzt Bayer Leverkusen. Bei dem Werksklub ist die Rasenheizung mit einer Wetterstation verbunden. Beim FC Augsburg wird im CO 2 -neutralen Stadion, der WWK Arena, Erdwärme für die Klimatisierung der Arena genutzt.

Bei den Amateurklubs verhält sich das anders, weswegen Winkler auch Hilfe von der Regierung fordert. "Was nicht passieren darf, ist, dass irgendwie der Hahn zugedreht wird oder dass die Kosten so explodieren, dass die Vereine daran kaputt gehen", warnte der DFB-Vize.