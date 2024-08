Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen heute live im Free-TV und Stream: Übertragung des BL-Eröffnungsspiels

Nach der Europameisterschaft 2024 ist vor der Bundesliga 2024/25. Die neue Saison steht in den Startlöchern und das Eröffnungsspiel findet statt. Zunächst startet die 2. Bundesliga am 2. August in die neue Runde, die 1. Bundesliga folgt am 23. August mit dem Eröffnungsspiel, das zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen ausgetragen wird. Leverkusen beendete in der vergangenen Saison die Meister-Serie der Bayern und holte zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den höchsten Titel im deutschen Vereinsfußball.

Wann wird das Spiel zwischen Gladbach und Leverkusen stattfinden? Wird es eine Übertragung im Free-TV und Stream geben? Wie lautet die Bilanz der beiden Mannschaften? Wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

Gladbach - Leverkusen: Termin und Uhrzeit - Wann findet die Partie statt?

Laut Spielplan der Bundesliga 2024/25 treffen die Borussia und Bayer Leverkusen am 23. August aufeinander. Anpfiff ist um 20.30 Uhr in Mönchengladbach im Borussia Park.

Übertragung von Mönchengladbach - Bayer Leverkusen live im Free-TV und Stream: Eröffnungsspiel der Bundesliga

Die Übertragung der Bundesliga 2024/25 teilen sich wie in den vergangenen Jahren verschiedene Sender. Für die meisten Partien sind die Pay-TV-Sender Sky oder DAZN zuständig, vereinzelte Spiele gibt es auch im Free-TV bei Sat.1 zu sehen. Grundsätzlich gilt allerdings, dass alle Freitag- und Sonntagspiele auf DAZN, alle Spiele am Samstag auf Sky, übertragen werden. Das Spiel zwischen Gladbach und Leverkusen zählt zu einem der wenigen Spiele, das im Free-TV zu sehen sein wird. Sat.1 überträgt die Partie einerseits im linearen Fernsehen, andererseits gibt es einen kostenlosen Live-Stream auf Joyn und ran.de.

Die wichtigsten Infos zum Bundesliga-Auftaktspiel zwischen Gladbach und Bayer Leverkusen im Überblick:

Spiel: Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen, 1. Spieltag Bundesliga 2024/25

Termin: 23. August 2024

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: Borussia Park, Mönchengladbach

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Stream: Joyn , ran.de

Gladbach - Leverkusen in der Bundesliga 2024/25: Das ist die Bilanz

In den Vereinsgeschichten sind Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen insgesamt 98 mal aufeinandergetroffen. Leverkusen konnte allerdings mit 39 Siegen häufiger als Gewinner vom Platz gehen. Borussia Mönchengladbach gewann 28 der Partien, was bedeutet, dass in 31 Spielen kein Sieger ermittelt werden konnte. Das Torverhältnis spricht mit 181:138 ebenfalls für Leverkusen, die in einer beachtlichen Saison 2024 das erste Mal Deutscher Meister wurden. Dem Team um Xabi Alonso gelang sogar das Double - den Gewinn der Meisterschaft sowie des DFB-Pokals. Gladbach war letzte Saison im unteren Drittel der Tabelle angesiedelt. Lediglich zwei Tabellenplätze waren die Fohlen vom Relegationsplatz entfernt. Am Ende reichte es dann für Platz 14 in der Bundesliga.

Das sind die Teams der Bundesliga 2024/25

Hier erhalten Sie eine Übersicht mit allen Teams, die bei der Bundesligasaison 2024/25 dabei sind:

Bayer 04 Leverkusen

VfB Stuttgart

FC Bayern München

RB Leipzig

Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt

TSG 1899 Hoffenheim

FC Heidenheim

Werder Bremen

SC Freiburg

FC Augsburg

VfL Wolfsburg

FSV Mainz 05

Borussia Mönchengladbach

Union Berlin

VfL Bochum

FC St. Pauli

Holstein Kiel