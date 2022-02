Glasgow Rangers - BVB: EL-Übertragung live im TV und Stream - alle Infos zum Spiel

In den Playoffs der Europa League treffen die Glasgow Rangers auf den BVB. Wir haben alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream sowie einen Live-Ticker für Sie.

Am Modus der Europa League hat sich in der aktuellen Saison einiges geändert. In den anstehenden Finalrunden-Playoffs treffen jeweils ein Gruppendritter aus der Champions League sowie ein Gruppenzweiter aus der Europa League aufeinander. Die Begegnungen wurden im Vorfeld ausgelost, wobei sichergestellt wurde, dass zwei Mannschaften des gleichen Landesverbandes nicht aufeinander treffen können. Im Rückspiel der Playoffs empfangen die Glasgow Rangers, die in Gruppe A der Europa League hinter Olympique Lyon den zweiten Platz belegt haben, Borussia Dortmund.

Wo gibt es die Partie zwischen den Glasgow Rangers und Borussia Dortmund live im TV und Stream zu sehen? Läuft das Spiel auch im Free-TV? Alle Infos zur Übertragung sowie einen Liveticker mit der Aufstellung der Teams und zahlreichen Infos zur Begegnung in der Europa League haben wir hier für Sie.

Glasgow Rangers - Borussia Dortmund in der Europa League: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Die Glasgow Rangers empfangen Borussia Dortmund im Rückspiel der Finalrunden-Playoffs der Europa League 21/22 am 24. Februar 2022. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr im Ibrox-Stadion in Glasgow.

Rangers vs. BVB: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Die Rechte zur Übertragung der Europa League hat sich für die kommenden drei Jahre der Privatsender RTL gesichert - sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV. Es wird allerdings nicht alle Spiele des Turniers im Free-TV bei RTL oder RTL Nitro zu sehen geben. Einige Partien laufen exklusiv im Stream bei RTL+. Die Playoff-Partie zwischen den Rangers und dem BVB wird jedoch im Free-TV übertragen. Hier die wichtigsten Infos im Überblick.

Spiel: Glasgow Rangers - Borussia Dortmund , Finalrunden-Playoffs in der Europa League 2021/22, Rückspiel

- , Finalrunden-Playoffs in der 2021/22, Rückspiel Datum: Donnerstag, 24. Februar 2022

Donnerstag, 24. Februar 2022 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Ibrox-Stadion, Glasgow

Ibrox-Stadion, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Liveticker zur EL 2021/22: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung

In unserem Datencenter finden Sie alle wichtigen Infos zur Europa League 21/22. Natürlich können Sie hier im Liveticker auch die Partie zwischen den Glasgow Rangers und Borussia Dortmund verfolgen - mit allen Toren, gelben und roten Karten sowie den Highlights des Spiels als Kommentar. Kurz vor Anpfiff der Partie finden Sie hier außerdem die Aufstellung der beiden Mannschaften.

Übertragung in der Europa League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

Die exklusiven TV-Rechte für die Übertragung der Europa League und der in dieser Saison erstmalig ausgetragenen UEFA Conference League hat sich bis 2024 der Privatsender RTL gesichert. Alle Spiele der beiden Wettbewerbe wird es entweder im Free-TV bei RTL oder im Stream zu sehen geben - allerdings nicht immer kostenlos. Um die Spiele der Europa League im Stream sehen zu können, ist ein kostenpflichtiger Premium Account bei RTL+ notwendig, der im Monat in der Basisversion 4,99 Euro kostet.

Bis zu acht Spiele der Europa und der Conference League werden an jedem Spieltag im Stream bei RTL+ gezeigt. Pro Spieltag gibt es aber immer auch mindestens eine Begegnung im Free-TV zu sehen: Entweder auf RTL oder auf RTL Nitro.

Rangers gegen den BVB: Bilanz und Infos

Die Glasgow Rangers und der BVB sind sich bisher sowohl in der Champions League als auch in der Europa League laut der Webseite fussballdaten.de acht Mal begegnet. Nur einmal konnte sich der BVB gegen das englische Team durchsetzen, vier Begegnungen gingen Unentschieden aus und drei Mal gewannen die Glasgow Rangers. Die letzte Begegnung der beiden Vereine liegt allerdings schon über 20 Jahre zurück. Damals konnte Dortmund den ersten Sieg gegen die Engländer verbuchen. (AZ)