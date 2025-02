Guirassy schießt sich den Frust von der Seele

Warum denn knausern, wenn es so richtig läuft? Serhou Guirassy hätte zurückhaltender sein können. Hätte sich vielleicht das ein oder andere Tor für die kommenden Wochen aufsparen können. Gibt ja noch ein paar Partien, die durchaus enorme Bedeutung für Borussia Dortmund haben. Weil die Gelegenheit aber so günstig war, griff der Stürmer der Borussia am Samstagnachmittag beherzt zu und schoss sich den Frust der vergangenen Wochen von der Seele.

Vier Tore gegen Union Berlin, sein Anteil am 6:0-Erfolg war gewaltig. Und damit auch sein Mitwirken an einem Dortmunder Umschwung. Darauf hoffen sie beim BVB nach zuletzt enttäuschenden Wochen in der Bundesliga. Das 6:0 gegen Berlin aber soll ein Moment der Neuorientierung sein. Ein Moment, der eine Saison in eine andere Richtung lenken kann.

Vier Tore in einer Partie zu erzielen, ist ein Kunststück, das nur wenige schaffen. Vier Vorlagen in einer Begegnung sind ebenso rar. Genau das aber ist Pascal Groß gelungen, weshalb er neben Guirassy als zweiter Dortmunder Glücksbringer zählt.

Im dritten Ligaspiel gelingt der erste Sieg unter Kovac

Zwei Akteure haben somit beinahe im Alleingang auch den Alltag von Niko Kovac erleichtert. Der Trainer hatte nach seiner Einstellung zunächst erklären müssen, warum auch mit ihm die Enttäuschungen nicht enden. Im dritten Ligaspiel unter seiner Regie gelang der erste Erfolg. Weitere sollen sich anschließen.

Guirassy jedenfalls tanzte vor der mächtigen Dortmunder Fantribüne. „Heute ist ein sehr guter Tag. Vier Tore. Sieg. Tolle Fans“, sagte der Matchwinner vor TV-Kameras. Sportdirektor Sebastian Kehl wollte sich dieser Jubelstimmung nicht grundsätzlich verschließen, betonte aber zunächst die Erleichterung, die sich beim BVB breitmachte. „Dass wir heute hier 6:0 gewinnen, davon war nicht auszugehen“, sagte er noch und betonte: „Serhou hat eine Riesenshow heute abgeliefert.“ Trainer Kovac reichte ein Wort für die Leistung seines Stürmers: „Weltklasse!“