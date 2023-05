5000 Euro Strafe für einen Multimillionär: Das wird ihm zu denken geben

In den Play-offs der NHL geht es grob zu. Das musste auch Superstar Leon Draisaitl erfahren. Gut, dass sein Widersacher mit der ganzen Härte des Regelwerks bestraft wird.

Wer 8,8 Millionen Dollar im Jahr verdient, der muss sich um finanzielle Dinge keine großen Sorgen mehr machen. Alex Pietrangelo gehört zu dieser beneidenswerten Gruppe Menschen. Der Mann ist Eishockeyprofi, spielt in der nordamerikanischen NHL und steht bei den Vegas Golden Knights unter Vertrag. Das Schöne an der NHL ist, dass die Gehälter der Sportler veröffentlicht werden.

Das hängt mit dem Salary Cap zusammen. Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein Mechanismus, der einen möglichst ausgeglichenen Wettbewerb garantieren soll: Die Summe, die ein Klub für das spielende Personal aufwenden darf, ist nach oben und unten limitiert. Das unterscheidet den US-Profisport vom europäischen, wo speziell im Fußball jeder machen darf, was er will. Die Regeln des sogenannten "Financial Fair Play" werden regelmäßig ad absurdum geführt.

Pietrangelo schlug mit dem Schläger zu wie mit einem Schwert

Doch zurück zu Herrn Pietrangelo. Der hat es momentan nicht leicht, muss er sich doch als Verteidiger mit dem derzeit besten Stürmer der Welt auseinandersetzen. Der heißt Leon Draisaitl, stammt aus Köln und verdient sein bescheidenes Salär (8,5 Millionen jährlich) bei den Edmonton Oilers.

In den Play-offs liefern sich die beiden Organisationen, wie Klubs in Nordamerika ehrlicherweise genannt werden, ein enges Duell. 2:2 steht es in der Best-of-seven-Serie (wer zuerst vier Siege holt, ist eine Runde weiter), nachdem die Oilers zuletzt mit 4:1 gewannen. Die Niederlage hat Pietrangelo gar nicht gefallen. Also packte er seinen Schläger wie ein Schwert, holte aus und drosch ihn auf Draisaitls Arme.

0,06 Prozent des Jahresgehaltes. Das wird Pietrangelo zu denken geben

Das ist selbst in den NHL-Play-offs, wo es gerne grob zugeht, ein Vorgang, der die Gemüter erregt. Draisaitl blieb erst einmal auf dem Eis liegen, fuhr dann aber kopfschüttelnd in die Kabine. Ob und wie schwer jemand verletzt ist, wird in den Play-offs traditionell nicht verraten.

Klar ist nur, dass es für Pietrangelo nun knüppeldick kommt. Die Eishockey-Experten von Shorthanded News wiesen darauf hin, dass ihm vermutlich mit der ganzen Härte des Regelwerks begegnet wird. Sie gehen von der finanziellen Höchststrafe aus, die im Tarifvertrag festgelegt ist auf: 5000 (!) Dollar. 0,06 Prozent des Jahresgehalts von Pietrangelo. Er wird es sich gut überlegen, noch einmal einem Gegenspieler die Finger brechen zu wollen.