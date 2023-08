Acht Gegentore pro Spiel: Das ist die schlechteste Mannschaft Deutschlands

Die schlechteste Fußballmannschaft Deutschlands hat sogar ein negatives Punktekonto. Derweil fehlen nur die passenden Werbepartner.

Gibt natürlich diesen moralinen Ansatz, dass zum Gewinnen zugleich das Verlieren gehört. Dass jeder, der sich in einen Wettkampf begibt, sei es Schere-Stein-Papier, Hallen-Halma oder Kuhglocken-Wettläuten, nicht zwingend davon ausgehen kann, am Ende als Sieger hervorzugehen. Aber jetzt mal ehrlich. Orientiert man sich an Besten- oder Schlechtesten-Listen? Heißt es schneller, höher, stärker oder langsamer, niedriger, schwächer? Und wer bekommt alles? Der Looser oder der Winner? Wohin der Blick sich auch richten mag, auf dem Erdball wird sich niemand finden, der behauptet: Ich spiele, um zu verlieren (mit Ausnahme zwielichtiger Wettbetrüger vielleicht).

Folglich betreten die Fußballer des Wartenberger SV, eines kleinen Vereins in Berlin, den Platz, um ihre Gegner das Fürchten zu lehren. Gelingt ihnen allerdings nur mäßig. Wenn ein SV-Spieler mit Kopf, Knie oder Fuß den Ball berührt, folgt das Spielgerät nur selten der beabsichtigen Flugbahn. Die Kugel kullert eher ins eigene Tor als in das des Gegenübers.

Im Schnitt kassiert der Wartenberger SV acht Treffer pro Spiel

Die Bilanz des Bezirksligisten liest sich beeindruckend aus Sicht eines sensationsgierigen Gaffers: 30 Spiele, 30 Niederlagen, 13:241 Tore. Im Schnitt kassierte der WSV pro Spiel rund acht Treffer. Die minderbemittelten Balltreter schafften gar Einzigartiges, indem sie die Spielzeit mit negativem Punktestand beendeten. Weil sie in der Vorsaison nicht antraten, wurden ihnen in der folgenden Spielzeit auch noch drei Zähler abgezogen.

Über die Hintergründe des stetigen Scheiterns ist wenig bekannt. War bestimmt viel Pech dabei. Und Glück hatten auch nur die anderen. Mancher vermutet die Kondition eines Koalas, unterstellt den Spielern die Beweglichkeit eines Öltankers oder das gezielte Zuführen von Bier, Burgern, Pommes und Pizza in der Spielvorbereitung. Auch möglich: Es handelt sich um einen Haufen Masochisten, der in Erniedrigung Befriedigung sieht. Womöglich fehlen den Kickern nur die passenden Werbekunden. Slogans für die Vermarktung: "Wir machen den Weg (zum eigenen Tor) frei", "Bin ich (der Ball) schon drin?", "Guten Freunden gibt man ein Schüsschen" oder "Auf diese Beine können Sie hauen".

Die Wartenberger finden das bestimmt alles weniger lustig. Letzten Endes treten auch sie an, um zu gewinnen.