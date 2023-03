Andi Brehme verschickt versehentlich Video mit nackter Freundin im Bild

Ja und????? Einzig richtige Reaktion von der Freundin. Bravo!!!! Was ist denn auch schon an einem Halbnacktvideo so schlimmes dran... zur besten Sendezeit am Nachmittag können wir ähnliches sehen. Oder im Sommer beim Baden (wobei... es sind mittlerweile weniger Mädels oben ohne unterwegs). Ja.... natürlich hatte die Freundin nicht vor, dass die ganze Welt ihren Luxuskörper sieht.... aber na und..... und die ganze Welt hat´s ja auch nicht gesehen. :-):-)

Vielleicht ein kleiner Tipp an H. Brehme. In Zukunft lieber eine alte Digikamera hernehmen, dann kann man´s auch nicht aus Versehen verschicken.

Antworten Melden