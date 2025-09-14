Anhänger der Denkschule von Felix Magath

Die Bemessungsgrundlage ist wichtig. Sie ist je nach Sportart unterschiedlich. In den Ballsportarten bemisst sich Erfolg nach Toren oder Punkten, in Ausdauersportarten nach Zeit und dann gibt es noch die der Ästhetik verpflichteten Sportarten, in denen sich Erfolg auf Gutdünken der Kampfrichter begründet.

In den Ballsportarten aber gibt es auch keinen Erfolg ohne Ausdauer. Ästhetik wird mitunter als verzichtbar angesehen. Einige Trainer messen der Ausdauerfertigkeit ihrer Mannschaft mehr Aufmerksamkeit bei, als formvollendeten technischen Fähigkeiten. Felix Magath ist der prominenteste Vertreter dieser Denkschule.

Laufen ist gleich Leistung: Felix Magath gefällt das

Der Stuttgarter Ermedin Demirovic hat sich am vergangenen Spieltag als Jünger der Denkschule nach Felix bekannt. Nachdem seine Mannschaft gegen den SC Freiburg verloren hatte, wies er darauf hin, dass seine Mannschaft weniger gelaufen sei als der Gegner und also, „dass wir ein bisschen weniger in die Waagschale geworfen haben und Freiburg das ein bisschen mehr wollte“. Laufen und Leistung werden gleichgesetzt. Felix Magath würde das gefallen.

In den Ausdauersportarten geht es nun nicht darum, wie viel gelaufen wird – sondern wie schnell eine Strecke absolviert wird. Die deutsche 10.000-Meter-Läuferin Eva Dieterich etwa musste genauso viel laufen wie Weltmeisterin Beatrice Chebet – allerdings lief sie nicht genauso lange. Sondern über drei Minuten länger. Weil die Deutsche in Tokio recht schnell von den Konkurrentinnen distanziert wurde, rief Reporter Ralf Scholt ein „mentales Endspiel“ für Dietrich aus. Ein Sieger in dem Duell Dietrich gegen sich selbst konnte hernach nicht ausgemacht werden, immerhin aber gelang es der Deutschen, Nubia De Oliveira Silva zu überrunden. Vielleicht aber ist die Brasilianerin Anhängerin der Denkschule, die davon ausgeht, dass sie die ihr zur Verfügung stehende Zeit am besten ausgenutzt hat. Eine Minderheitenmeinung freilich.

Verglichen mit der Ironman-WM in Nizza aber waren die 10.000 Meter von Tokio nur ein Aufwärmlauf. Beinahe acht Stunden mühten sich die Besten der Besten – und mit ihnen die TV-Kommentatoren. Dirk Froberg und der ehemalige Weltmeister Sebastian Kienle unterhielten und informierten über die komplette Renndauer derart gekonnt, dass sich die Zuschauer auch noch weitere Rennstunden gerne angeschaut hätten. Angenehm auch, dass sie eben nicht der Meinung sind, mehr sei besser. Zumindest, was den Redeanteil betrifft. Da wiederum ähneln sie Felix Magath.