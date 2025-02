Biathlon-WM-Maskottchen Lenzi und andere schräge Vögel

Der Schweizer gilt als behäbiger, aber auch fröhlicher Zeitgenosse. Ausgesprochen herzlich empfangen die Gastgeber die Biathlon-Gäste aus aller Welt in Lenzerheide, nahe Chur. Im Kanton Graubünden, dort, wo Heidi beim Großvater und dem Ziegenpeter auf der Alp wohnte, ermitteln die Skijäger ihre Besten. Und wo ein Event steigt, sind tierische Begleiter nicht weit. Eine WM-Premiere feiert hier eine Anti-Doping-Hündin. Molly aus Schweden soll Tabletten oder Salben mit Testosteron oder Steroiden erschnüffeln. Während die weiß-braune Springer-Spaniel-Hündin unauffällig agiert, badet ein anderes Tier in den Menschenmassen. Lenzi der Auerhahn ist das Maskottchen dieser WM.

Der schräge Vogel animiert die Fans auf der Lenzerheide zum Tanzen und Klatschen. An der Strecke posiert Lenzi jedes Minüteli mit Meitli und Buebe für Selfies in die Handy-Kameras. Der Auerhahn steht in der langen Tradition von Maskottchen aller Tierarten. In Oberstdorf taucht Nordi das Eichhörnchen an den Schanzen und Loipen auf. Fuchs Beppo kommt beim Biathlon in Ruhpolding aus seinem Bau. Bumsi aus Antholz ist eher zum Problembären geworden, weil beide Geschlechter nicht gleichermaßen einverstanden mit der Namensgebung sind.

Ein Auerhahn beim Balztanz

Lenzi hat neben der Bespaßung des Publikums allerdings auch einen ernsthaften Auftrag. Tetrao Urogallus, so sein lateinischer Name, ist ein in den Alpen stark bedrohtes Tier. In der Schweiz leben geschätzt nur noch 400 Exemplare. Entsprechend hatten sich im Vorfeld der WM Umweltschutz-Organisationen gegen den Bau der Biathlon-Anlage ausgesprochen. Um den Lebensraum des Vogels nicht weiter einzuschränken. Auch um Kritiker zu überzeugen, wählte WM-Chef Jürg Capol den Auerhahn als Maskottchen. Über den Umweg Marketing soll die Aufmerksamkeit auf die bedrohte Tierart gelenkt werden. Mögen die WM-Fans die Wildruhezonen des schwarzen Vogels respektieren.

Dass das extrem scheue Tier jegliche Menschenansammlung scheut – geschenkt. Für den Großteil der Besucher im Heidiland wird Lenzi der einzige Auerhahn sein, den sie je in ihrem Leben in freier Wildbahn beim Balztanz beobachten werden.