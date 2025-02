Boris Becker wird immer kleiner

Im schwäbischen Neckartal müssen weise Menschen leben. Ein Kinderlied beginnt mit der Zeile: Ach wie bald, ach wie bald, schwindet Schönheit und Gestalt! Oder ist dieser Satz dem deutschen Dichter und Romancier Wilhelm Hauff zuzuschreiben? Egal, die Kernaussage besagt, dass im Alter nur wenig besser wird. Die Menschheit mag im Schnitt zwar immer größer werden. Aber im Alter schrumpfen wir alle. Weil die Bandscheiben nicht mehr so viel Elastizität aufweisen und die Knochen nicht mehr so dicht sind, verlieren wir ab dem 30. Lebensjahr alle zehn Jahre einen Zentimeter an Größe. So weit, so schlecht.

Dass Sport, zumal Profi-Sport, diese Entwicklung nicht aufhält, sogar im Gegenteil befördert, verwundert kaum. Nach den jüngsten Aussagen von Boris Becker muss man sich ernsthafte Sorgen um den 57-Jährigen machen. Unser größter Tennis-Held aller Zeiten wird zum Liliputaner. Der legendäre Becker-Hecht am Netz, aber auch tausende Stunden, damit verbracht, den Ball über die Schnur zu dreschen, haben Spuren hinterlassen. Wir kennen die teils erschreckenden Bilder und Filme, die die deutsche Tennis-Ikone beim Laufen zeigen. Körperlich ist Becker nach dem Karriereende ein Wrack und musste sich zahlreichen Operationen unterziehen, wenn er sich halbwegs schmerzfrei bewegen wollte.

Boris Becker hat acht Zentimeter verloren

Wer sechs Grand-Slam-Titel gewonnen hat und in seiner Karriere zigmal um die Welt gejettet ist, kann im Alter nicht wie Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen daher tänzeln. Der eigene Körper bittet Becker zur Kasse, wie der 57-Jährige jüngst in der Netflix-Show Bear Hunt erzählte. „Man kann es jetzt nicht sehen, aber ich war sehr, sehr stark. Ich war 1,93 Meter groß.“ Zahlreiche Operationen an der Hüfte, den Knien und den Knöcheln hinterließen ihre Spuren. Er misst jetzt nur noch 1,85 Meter. „Das schränkt einen ein. Ich habe fast acht Zentimeter verloren und einen hohen Preis dafür bezahlt“, fügte Becker an. Gewiss haben die Abenteuer neben dem Platz mit Barbara, Angela, Alexandra, Lilly oder Lilian, um nur die Spitze des Frauen-Berges zu erwähnen, ebenfalls an den Kräften gezehrt. Auch britische Gefängnisse ziehen einen runter.

Größe ist jedoch nur eine nachrangige Einheit und nicht von Bedeutung, sofern der König von Wimbledon nicht bald unter der Grasnarbe verschwindet. Wir haben viele Stunden lang mit Bumm-Bumm-Boris gebangt und gelitten. Haben vor dem Fernseher dem Helden heißer Wohnzimmer-Nachmittage die Daumen gedrückt, dass er Großmaul John McEnroe die Filzbälle um die Ohren hauen möge. Der uns einzig jemals bekannte Leimener ist jetzt nicht 1,85 Meter klein. Für uns bleibt Boris Becker der Größte.