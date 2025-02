Das ist die Waldorfisierung des Sports

Das wird ja immer noch besser. Jetzt also auch noch die Profi-Leichtathleten. Beim Meeting am kommenden Sonntag können die Weitspringerinnen und Weitspringer machen, was sie wollen. Narrenfreiheit. Statt des 20 Zentimeter breiten Absprungbretts, sollen die Athleten innerhalb einer 40 Zentimeter breiten Zone weghüpfen. Von wo aus, ist ganz egal. Gemessen wird die exakte Weite des Sprungs. Das Brett muss nicht mehr „voll getroffen“ werden und so wird die Sprache der Leichtathletik-Kommentatoren um eine Weisheit ärmer.

Dabei zieht der Sport im Allgemeinen seine Attraktion auch aus der Gefahr des Scheiterns. Dass das Brett eben nicht voll getroffen wird. Dass der Anlauf nicht passt. Oder im Sprint: der Fehlstart. Wie weiland Jürgen Hingsen 1988 in Seoul. Gerade erst saß er im australischen Dschungel. Die Fans aber wählten ihn als Erstes aus der Runde der Stars hinaus. Der Mann hat das Scheitern perfektioniert. Wer den Balken abschafft, kann sich auch das Startsignal beim Sprint sparen. Sollen sie halt loslaufen, wann sie wollen. Es ist die Waldorfisierung des Sports.

Am Schluss sollen Formel-1-Strecken sicherer gemacht werden

Hat damit angefangen, dass die Bundesjugendspiele abgeschafft werden sollen. Mache nicht jeder und jedem Spaß. Bald darauf die Revolution im Jugendfußball. Kleine Kinder, die deswegen auf kleinen Feldern und kleine Tore spielen sollen. Bringe mehr, mache mehr Spaß. Einem Jürgen Kohler hat es früher gewiss keinen Spaß gemacht, seinem Gegenspieler das Schienbein zu spalten. Der Mann hat gemacht, was notwendig war. Heute aber zählt das Diktat der Selbstverwirklichung. Ein jeder fordert den größtmöglichen Erfolg für sich ein - aber nur, wenn es auch Spaß macht und sicher ist. Am Ende sollen auch noch die letzten Gefahren der Formel-1-Strecken gebannt werden, auf dass der Fan auf spektakuläre Unfälle verzichten muss. Oder die alpinen Abfahrtsfahrer bekommen die Möglichkeit, mit einem Airbag zu fahren. Überall Spieler-, Fahrer-, Athletenkommissionen. Die Gladiatoren im alten Rom hatten keine Gewerkschaft. Sie hatten auch nicht zwingend Lust, sich von Löwen den Brustkorb aufreißen zu lassen. Auch hier wieder: Die Gefahr des Scheiterns wirkt anziehend. Die Bude war voll, der Plebs hatte seinen Spaß und Russel Crowe einen Oscar.

Die balkenlose Hüpferei in Düsseldorf wird sicher nicht verfilmt werden. Wobei: Spannend ist es ja schon, wer nun wirklich am weitesten springt.