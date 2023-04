Der fleißige Bob Hanning

Bob Hanning ist Geschäftsführer und Trainer. Freilich kein Vergleich zur Dreifach-Belastung, der Fußball-Profis mitunter ausgesetzt sind.

Als Indikator für eine gute Arbeitsmoral gilt zu Teilen immer noch die reine Dauer, die Angestellte an ihrem Arbeitsplatz verbringen. Von Bossen wird beispielsweise wohlwollend und ehrfürchtig erzählt, wenn sie die ersten sind, die den Rechner hochfahren und die letzten, die das Büro verlassen. Ein Ausflug in die Physik zeigt allerdings, dass sich die Wirksamkeit von Arbeit nicht durch pure Anwesenheit feststellen lässt. Leistung ist Arbeit pro Zeit. Das schlichte Absitzen von Stunden ist keine Leistung – außer für die Gesäßmuskulatur.

Bob Hanning ist für vielerlei bekannt. Den nur am Rande Sportinteressierten am ehesten haften geblieben ist der eigenwillige Modegeschmack des Handball-Funktionärs. Ein laufendes Testbild. Dabei hat sich der 55-Jährige verdient gemacht als Antreiber, Nervensäge und Salz-in-die-Wunden-Streuer. Für Hanning scheint die Zeit in einer anderen Geschwindigkeit zu verstreichen als für seine Mitmenschen. Wahrscheinlich hat auch sein Tag nur 24 Stunden – sicher ist das allerdings nicht.

Wer leistet mehr: Hanning oder ein Fußball-Profi?

Am Donnerstag gab der Zweitligist 1. VfL Potsdam bekannt, dass Hanning auch weiterhin die Männer-Mannschaft trainieren wird. Das alleine ist kaum bemerkenswert, ginge er nicht auch noch einer anderen Beschäftigung nach. Hanning ist Geschäftsführer der Füchse Berlin und somit des Tabellenzweiten der Bundesliga. Eine Konstellation, als würde Hasan Salihamidzic nicht nur die Geschicke beim FC Bayern lenken, sondern im Nebenerwerb auch noch den Karlsruher SC trainieren.

Mit den Belastungen von Fußball-Profis ist die Arbeit des fleißigen Hannings aber selbstverständlich nicht zu vergleichen. Während er lediglich zwei Tätigkeiten nachgeht, ächzen die Spieler teilweise unter einer Dreifach-Belastung. Müssen bisweilen zweimal in der Woche 90 Minuten (und dann noch möglicherweise in einer Verlängerung) kreuz und quer über das Feld laufen. Anschließend folgt die Bewertung der Arbeit. Von Menschen, deren hauptsächliche Leistung zuvor die Gesäßmuskulatur verrichtet hat.

Lesen Sie dazu auch