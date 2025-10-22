Der Winter ist der Feind des Sportlers

Minderheitenmeinung gleich zu Beginn: Kälte macht nicht krank. Genauso wenig übrigens wie nasse Haare. Für Erkältung, Grippe und andere Krankheiten sind meistens Viren verantwortlich. Die verstecken sich üblicherweise eben nicht in feuchten Haaren oder frostigen Wäldern, sondern in aufgeheizten Wohnstuben oder stickigen Einkaufszentren. Oftmals auch am Arbeitsplatz oder im Klassenzimmer. Der Volksgesundheit wäre es zuträglich, dem Job aus dem Wald-Office nachzugehen. Der Volksintelligenz wäre es allerdings möglicherweise abträglich, Buben und Mädchen zur lustigen Laubspielerei zu schicken, statt sie in ungelüfteten Linoleumhöllen zu beschulen. Wobei glückliche Kinder möglicherweise sogar besser lernen könnten. Auch so eine Minderheitenmeinung.

Oktober und vor allem der November können furchtbare Monate sein. In der deutschen Sprache existiert einzig für diesen Zeitraum (und den – Gott sei Dank – kurz geratenen Februar) das Adjektiv „trist“. Die triste Zeit geht der staaden Zeit voran. Nun also raten die Experten wieder. Abwehrkräfte stärken. Die wenigen Stunden Licht am Tag (Zeitumstellung! Bio-Rhythmus!!) nutzen. Triste Zeit ist Ratgeber-Zeit, und wenn sie sich nicht damit beschäftigen, wie diesem vollkommen überschätzten Kürbis am besten deliziös beizukommen ist, dann beschäftigen sie sich mit dem körperlichen Wohlbefinden.

Schokolade sorgt immerhin kurzzeitig für Wohlbefinden

Der Körper lässt aber keinerlei Hinweise erkennen, dass ihm am Wohlbefinden gelegen ist. Ausnahme: Soulfood. Also hochkalorische Nahrung, wie der Ernährungs-Ratgeber sagt. Schokolade sorgt jedoch nur kurz für Wohlbefinden – und bei intensivem Verzehr immerhin für ein anwachsendes wärmendes Fettpolster. Motivation für eine morgendliche Jogging-Runde durch Nebel und über laubbedeckte Wurzeln wagt der Organismus nicht zu senden. Der Tag wäre gewiss der Freund des Sportelnden, wenn der den sporteln würde. Wenn der Tag aber noch nicht Tag ist, sondern als graue Suppe (immer noch besser als diese orange-farbige Suppe) vor einem liegt, ist er eine einzige Einladung, im Bett zu bleiben. Mit Soulfood.

Spätherbst und Winter sind die Feinde des Sports. Wintersport im Übrigen ist abzulehnen. Wegen Gefahr für Knochen- und Bandapparat. Weil es bald sowieso keinen Winter (also einen richtigen) mehr geben wird, lohnt sich das Erlernen des Skifahrens mittlerweile nicht mehr. Am Wochenende wird übrigens der erste Weltcup der Saison ausgefahren. Der lässt sich ganz wunderbar auf der Couch anschauen. In der warmen Stube mit einer Tafel Schokolade.