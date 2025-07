Es ist ein Transfer der Marke XXL: In der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ist der Wechsel von Superstar Kevin Durant von den Phoenix Suns zu den Houston Rockets nun fix. Durant ist zwar schon 36 Lenze alt und somit nicht mehr ganz blutjung, aber eben nicht irgendein dahergelaufener Korbpraller. Insgesamt 15 Mal stand er in seiner Karriere im All-Star-Team. Mit anderen Worten: Durant ist eine große Nummer. Ein XXL-Transfer ist der Trade von Phoenix nach Houston aber nicht nur deshalb, sondern weil insgesamt sage und schreibe sieben Teams sowie 13 Spieler daran beteiligt sind. Es ist eine Rekordzahl für die NBA.

Denn während im europäischen Fußball eigentlich alles mit dem schnöden Mammon geregelt wird, geht es im Transfer-System der USA etwas komplizierter zu. Ablösesummen gibt es dort eher selten. Stattdessen gibt es Vorzugsrechte am Draft-Transfersystem, Tauschgeschäfte mit Spielern, weiß der Geier. Im Fall von Durant sind neben Phoenix und Houston noch fünf weitere Klubs beteiligt. Damit alle mal erwähnt sind: Es handelt sich um die Atlanta Hawks, die Minnesota Timberwolves, die Golden State Warriors, die Brooklyn Nets und die Los Angeles Lakers.

Kevin Durant bedankte sich bei der Organisation: NBA als „Welt hinter den Kulissen“

Damit der Transfer von Durant über die Bühne geht, wechseln sechs aktuelle NBA-Spieler den Klub. Zudem werden ein Erstrunden-Draftpick sowie zwölf Zweitrunden-Picks zwischen den Klubs hin- und hergeschoben. Und ein bisschen Geld ist auch geflossen, in Richtung Atlanta und Minnesota.

Es sind Konditionen, die ähnlich kompliziert erscheinen wie die Familienverhältnisse in den Häusern Becker oder Matthäus. Zu Recht richtete Kevin Durant selbst lobende Worte an die Organisatoren der NBA. Diese sei „eine Welt hinter den Kulissen“, in der ständig daran gearbeitet werde, den „Spielern das Leben zu erleichtern“.

Nun muss man aber gar nicht erst bis in die NBA gehen, um auf komplizierte Wechselkonditionen zu stoßen. Wer sich in Bayern schon mal einen Maibaum vor dessen Aufstellung hat klauen lassen, muss ebenfalls in ausufernde Verhandlungen treten. Denn das Prachtstück von Baum, das von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Gerätehaus des Nachbardorfes in einer Mission Impossible entführt wurde, ist doch bei der Auslösung nicht nur vier Kästen Bier (plus weißer Limo!) wert, sondern ja auch locker zwei Runden Leberkäse in der Semmel für die Feuerwehrler plus Familien.

Dem Vernehmen nach war deswegen ein Chefunterhändler aus Niederbayern samt angeschlossener Server-Farm an dem Durant-Transfer beteiligt. Und sehr wahrscheinlich bekommt er bald wieder was zu tun: Für Durant ist es das dritte Team in zwei Jahren.