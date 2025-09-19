Der zweitwichtigste Wolfsburger Betriebsrat

Irgendwo muss angefangen werden. Meistens mit dem Essen. Das Frühstück sei die wichtigste Mahlzeit des Tages. Versuchten schon Eltern und Nahrungswissenschaftler Kindern und Gesellschaft einzutrichtern wie einer Mastgans Futtermais. Bert Brecht wusste davon zu berichten, dass sich vor die Moral das Fressen gedrängelt hat. Daran hielt sich vor 20 Jahren der Betriebsrat von Volkswagen. Mit der Moral hielt man es nicht ganz so genau, dafür aber mit dem Essen und weiteren weltlichen Genüssen, zu denen Urlaubsreisen und der Besuch von Prostituierten zählten. Großer Skandal. Der Ruf des Betriebsrats litt aus verständlichen Gründen.

Der zweitwichtigste Betriebsrat in der VW-Stadt Wolfsburg ist jener des örtlichen Bundesligisten VfL Wolfsburg. Womit über die Stadt Wolfsburg als solches auch alles gesagt wäre. Wobei der Betriebsrat des Klubs offiziell als Mannschaftsrat bezeichnet wird. Eben jenen Mannschaftsrat hatte der ehemalige Trainer Ralph Hasenhüttl abgeschafft. Nachfolger Paul Simonis hat das Gremium nun wieder eingesetzt und bei der Besetzung für eine Überraschung gesorgt. Er berief Neuzugang Christian Eriksen in den sechsköpfigen Rat. Eriksen wurde erst vergangene Woche verpflichtet und hat noch kein Spiel für die Wolfsburger absolviert. Gleichwohl darf der Däne als gelungene Wahl bezeichnet werden, soll er doch über ein um Ausgleich und Gerechtigkeit bemühtes Gemüt verfügen.

Dem Mannschaftsrat eines Bundesligisten sind in Nuancen andere Aufgaben zu eigen als dem Betriebsrat eines gängigen mittelständischen Unternehmens. Um die Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten geht es nur selten. Der Mannschaftsrat organisiert den obligatorischen Saison-Abschluss-Ausflug nach Mallorca – der in seiner Durchführung in einigen Punkten Parallelen zu einem VW-Betriebsratsausflug der Vergangenheit aufweist. Des Weiteren hat der Mannschaftsrat ein indirektes Mitbestimmungsrecht hinsichtlich der beruflichen Zukunft des direkten Vorgesetzten. Lassen aus unerfindlichen Gründen die Leistungen des Teams nach, muss bald der Trainer gehen. Betriebsbedingte Beurlaubung.

Der Mannschaftsrat ruft nicht zum Protest vor die Werkstore auf. Wobei die Vorstellung, wie etwa beim FC Bayern Joshua Kimmich und Manuel Neuer mit Bannern („Mehr Netto vom Brutto“, „Wer erstklassig spielt, fliegt auch erstklassig – Business-Class: Nein danke!“) auf dem Mitarbeiter-Parkplatz charmant ist. Danach geht es ins Streiklokal: Foie gras und Champagner. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Wusste schon Aristoteles. Er wäre gewiss ein Befürworter des Betriebsrats gewesen.