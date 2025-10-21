Deutschlands Rentner sind Weltklasse

Yassir Zabiri - den Namen sollten sich die Fußball-Fans merken. Der Kicker hat eine große Karriere vor sich. Denn er spielt für ein Land, dem die Zukunft gehört. Marokko heißt die künftige Fußball-Weltmacht. Zumindest gewannen die U20-Junioren gerade den Weltmeistertitel. Im Finale der U20-Titelkämpfe in Chile besiegten die Nordafrikaner vor 43.000 Zuschauern den haushohen Favoriten Argentinien mit 2:0. Beide Treffer erzielte besagter Yassir Zabiri. Die Marokkaner sind erst der zweite Titelträger vom afrikanischen Kontinent nach Ghana, das im Jahr 2009 die Weltmeisterschaft in dieser Altersstufe holte.

Die Kleinen im Fußball sind ausgestorben

Marokko zählt längst nicht mehr zu den Kleinen, die im Fußball ohnehin bereits ausgestorben sind. Das haben die ehemaligen Bundestrainer Rudi Völler und Berti Vogts den Anhängern hierzulande oft genug eingebläut. Außerdem liegt die Wahrheit auf dem Platz, wie schon Otto Rehhagel philosophierte. Die Marokkaner lieferten in der jüngsten Vergangenheit genügend Resultate, um das zu untermauern. Der U20-Titel ist kein einmaliger Ausreißer. Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar war für die A-Nationalmannschaft der Nordafrikaner erst im Halbfinale Endstation. Diese WM-Phase dürften Manuel Neuer, Thomas Müller oder Niclas Füllkrug allenfalls im heimischen Wohnzimmer auf dem Sofa verfolgt haben. Das Nationalteam von Bundestrainer Hansi Flick schaffte es noch nicht einmal ins Achtelfinale und musste nach der Vorrunde die Koffer packen.

Eine gute Nachricht für Fußball-Deutschland

Die marokkanische Auswahl gewann bereits bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris die Bronzemedaille. Die Nordafrikaner können von einer goldenen Fußball-Zukunft träumen. Im Jahr 2030 wird das Land gemeinsam mit Spanien und Portugal die WM ausrichten. Wer nun glaubt, dass den schwarz-rot-goldenen Kickern alleine die Erinnerung an die WM-Erfolge von 1954, 1974, 1990 und 2014 bleibt, ist nicht auf Ballhöhe. Deutschland ist vor Kurzem mit einem Titel heimgekehrt. Aus Tokio. Von einer Fußball-Weltmeisterschaft. Im Finale hat die deutsche Elf keinen Geringeren als England geschlagen. Das Mutterland des Fußballs. Bevor der Spannungsbogen bricht, sei verraten, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der Senioren-WM Ü75 den Titel mit einem 3:0-Finalsieg gegen die Engländer gewonnen hat. Unsere Rentner sind Weltspitze. Wenn das keine gute Nachricht für Fußball-Deutschland ist.