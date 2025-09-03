Icon Menü
Glosse: Die Bundesliga sollte mehr NFL wagen.

Glosse

Die Bundesliga sollte mehr NFL wagen.

International kann die Bundesliga aktuell kaum mithalten, das Ansehen sinkt. Es lohnt ein Blick zur amerikanischen Football-Liga, wie man die eigene Liga richtig vermarktet.
Michael Stelzl
Von Michael Stelzl
    Amon-Ra St. Brown hat eine starke Saison hinter sich. Der deutsch-amerikanische NFL-Profi wurde von den anderen Spielern auf Platz 20 der besten Spieler gewählt.
    Amon-Ra St. Brown hat eine starke Saison hinter sich. Der deutsch-amerikanische NFL-Profi wurde von den anderen Spielern auf Platz 20 der besten Spieler gewählt. Foto: Seth Wenig, AP, dpa

    Man stelle sich vor, wie Nick Woltemade in einem Fernsehstudio sitzt. Er spricht über Florian Wirtz, dessen Leistungen in der vergangenen Saison, wie er das Spiel beeinflusst hat, über seine Mentalität auf und abseits des Platzes. Dazwischen werden Highlights von Wirtz eingeblendet: Freistoßtore, Dribblings im Strafraum, starke Flanken und Pässe. Für diese Saison ist es zu spät, kommende Saison werden beide in der englischen Liga spielen. Die Bundesliga war nicht attraktiv genug.

    Das muss sich ändern. Dafür lohnt sich ein Blick in die amerikanische Football-Liga NFL. Denn nicht nur der Superbowl ist als größtes jährliches Sportereignis ein **Hype** ohnesgleichen. Während die Bundesliga in der Sommerpause eher durch Transferdebakel und

