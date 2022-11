Die Formel 1 in Las Vegas, oder: Eine Anleitung zu einem besonderen Wochenende

Ab 2023 macht die Formel 1 Station in Las Vegas - und schon jetzt bietet ein Luxushotel ein Luxuswochenende zum Luxuspreis an. Wer zuschlägt, sollte einiges beachten.

Zu Beginn eine unangenehme Wahrheit: Achtung, in fünf Wochen ist schon Weihnachten. Was uns zu einer ebenso unangenehm bohrenden Frage führt: Haben Sie schon alle Geschenke, um ihre Lieben unter dem Baum zu beschenken? Falls nicht, haben wir hier einen Tipp für Freunde der Formel 1.

Denn das Luxushotel "The Wynn" in Las Vegas hat sich, wenn die Rennserie im November 2023 das nächste Mal Station in der Wüstenstadt Station macht, etwas Besonderes einfallen lassen. Für eine schlappe Million US-Dollar gibt es ein recht nettes Angebot für sechs Personen: Neben vier Übernachtungen in einer zweistöckigen Luxus-Suite beinhaltet das Angebot einen 24-Stunden-Butler-Service, Zugang zum Spa- und Golf-Bereich des Hotels, eine Drei-Liter-Champagner-Flasche auf dem Zimmer sowie praktisch ständig verfügbaren flüssigen Nachschub und natürlich einen VIP-Zugang zu diesem Begleitprogramm namens Formel-1-Rennen. Zugegeben: Das hört sich jetzt erst mal nach viel an. Wer aber weiß, wie er das Maximale aus diesem langen Wochenende herausholt. Deswegen an dieser Stelle ein Vorschlag für ein effizientes Ausnutzen des Wochenendes in Las Vegas.

Wer clever ist, holt im Luxus-Wochenende einen Teil des Preises wieder raus

Grundsätzlich gilt natürlich das erste Prinzip von sämtlichen All-you-can-drink-Veranstaltungen: ständig für Nachschub sorgen. Vor allem, wenn es eben andauernd Champagner zum Nachladen gibt, lässt sich ein Teil der Investitionssumme schon wieder über flüssige Nahrung hereinholen. Womit wir beim nächsten Punkt sind: Auch ein 24 Stunden währender Butler-Service will genutzt werden. Und zwar rund um die Uhr. Und die Ansprüche und Ideen steigen natürlich mit jedem neuen Glas. Wie wäre es zum Beispiel, sich vom Butler zum Golf- oder Spa-Bereich fahren zu lassen? Ist ja auch logisch: Man selbst ist ja angesichts dieser rauen in sich geschütteten Mengen Champagner längst nicht mehr fahrtüchtig.

Nachdem die derart beschwingte Sechser-Gruppe im Spa- und Golf-Bereich von "The Wynn" mal für ein Hallo gesorgt hat, ist das Aufschlagen auf der Eröffnungsparty des Formel-1-Wochenendes ebenso Pflicht wie der Versuch, auch mal einen Formel-1-Boliden fahren zu dürfen. Grundsätzlich gilt natürlich: Der Butler-Service muss beschäftigt sein: sei es mit Fahrdiensten, Champagner-Lieferungen oder dem Vorlesen von Ostfriesenwitzen. Auf diese Weise lassen sich die vier Tage in Vegas zu einem unvergleichlichen Event machen, bei dem nichts verpasst und nichts verschenkt wurde.

Und falls Sie es nicht schaffen, die gesamte Investitionssumme wieder hereinzuholen: keine Sorge. 100.000 Dollar spendet das Hotel an gemeinnützige Einrichtungen. Darauf ein Stößchen.