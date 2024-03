Die Gefahr lauert beim Müllrausbringen

Plus Lieber die Finger weg von Arbeiten im Haushalt. Sonst geht es einem wie dem norwegischen Hammerwerfer Eivind Henriksen, der dadurch seinen Olympiastart gefährdet hat.

Wer noch nie zu Hause beim Fenster putzen von der Leiter gefallen ist oder sich die Hand in der Spülmaschinentüre gequetscht hat, darf sich glücklich schätzen. Laut einer Statistik der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin verunfallen deutschlandweit jedes Jahr über drei Millionen Menschen im eigenen Zuhause, was das Eigenheim zu einem der gefährlichsten Orte der Welt macht. Bodenleisten, Treppen, Badezimmer und Leitern gelten als zuverlässige Lieferanten für Verletzungen aller Art. Für den einen oder die andere ein durchaus akzeptabler Grund, lieber gleich die Finger von sämtlichen Haushaltsaktivitäten zu lassen. Stattdessen lieber schmutzige Fenster ertragen und das Geschirr auf statt in die Spülmaschine stellen.

Vielleicht hätte in diese Richtung auch der norwegische Hammerwerfer Eivind Henriksen denken sollen, als er pflichtbewusst seinen Hausmüll in der Tonne vor dem Haus entsorgen wollte. Schwups, hatte es ihn erwischt. Er rutschte samt Müllsack auf einer Eisplatte an der Verandatür aus und schlug mit dem linken Knie auf. "Absolut fantastisch", kommentierte der 33-jährige Olympiazweite von Tokio vier Monate vor den Spielen in Paris sarkastisch sein Missgeschick.

